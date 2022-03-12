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Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Nisan 2019 tarihinden itibaren 11 bin kişiyi işe alarak Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdığını söyledi.

Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
Ekleme: 12.03.2022 - 22:01 Güncelleme: 12.03.2022 - 22:29 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Nisan 2019 tarihinden itibaren 11 bin kişiyi işe alarak Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdığını söyledi.

AK Partili Özcan Millethabertv'de önemli açıklamalarda bulundu. Özcan göreve gelmeden önce rozetsiz başkan olma sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 Nisan 2019 tarihinden itibaren yaklaşık 11 bin kişiyi işe aldığını belirtti.

CHP VE İYİ PARTİ TEŞKİLATLARINDAN GELEN REFERANSLAR

'Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu kadar kısa süre içerisinde 11 bin kişiyi işe almasının rekor olduğunu belirten Özcan “Cumhuriyet tarihinde böyle bir kadrolaşma yok” dedi. Özcan CHP ve İYİ Parti teşkilatlarından gelen referansla işe alım yapıldığını belirterek “Bu kadar işçinin yıllık maliyeti bir katrilyondur. Bu kadar kişiyi alarak partizanlık yaparsanız bir metre metro yapamazsınız. Ankara'ya bir çivi çakamazsınız . Bir tek kreş bile yapamazsınız. Varsa yoksa algı yaparsınız” diye konuştu.

Yavaş'ın ben büyük proje yapmayacağım ama Ankara'yı rozetsiz yöneteceğim dediğini belirten Özcan Mansur Bey bu uygulamasıyla yakasına iki rozet birden takdığını belirterek bu rozetler iyi parti ve CHP rozetidir” diye konuştu.
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
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