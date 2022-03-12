Kemal Kılıçdaroğlu: SİHA'ları ilk destekleyen benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk SİHA'larını ilk destekleyen kişinin kendisi olduğunu söyledi. Yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'e ulaşan ve 2021 yılında ihracat rekoru kıran savunma sanayinin, hükümet tarafından batırıldığını savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya açıklamalarda bulundu.Savunma sanayi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine İHA/SİHA'ları ilk destekleyen kişi olduğunu söyleyerek, 'Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan'dan önce gezmiş biriyim' dedi.Savunma ve havacılık sanayisi, 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla, 2021 yılını ihracat rekoru kırarak kapatmıştı. Ayrıca, geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltılarak yerlilik oranı yüzde 80'ler seviyesine çıktı.CHP lideri, bu verilere rağmen savunma sanayinin battığını öne sürdü. 'SİHA'ları ilk destekleyen benim, savunma sanayini batıran ise hükümet' ifadesini kullandı.