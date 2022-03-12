İstanbullu yollarda kaldı: Toplu taşımada yoğunluk

İstanbul'da gün boyu aralıklarla süren ve akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.Günlerdir yapılan uyarılar nedeniyle araçlarıyla yola çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi.Ancak otobüs duraklarında büyük bir yoğunluğun yaşandığı gözlendi.Araçlarda yer bulamayan vatandaşlar uzun süre yeni otobüsün gelmesini bekledi.Duraklarda bekleyen onlarca vatandaş sefer sayılarının yetersizliğine tepki gösterdi.