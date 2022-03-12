İmamoğlu neredesin?! Vatandaş İBB yüzünden yine mağdur oldu!

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli kar fırtınasının ardından vatandaşlar yine İmamoğlu'na isyan etti. Yolların tuzlanmaması ve temizlenmemesi vatandaşların mağdur olmasına neden oldu.

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli kar fırtınasının ardından vatandaşlar yine İmamoğlu'na isyan etti. Yolların tuzlanmaması ve temizlenmemesi vatandaşların mağdur olmasına neden oldu.Yolda kar fırtınasına yakalanan vatandaşlar, 'İmamoğlu neredesin?', 'Yollar neden temizlenmiyor?' sorularıyla sosyal medyadan isyan etti.