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Beyaz Gazete
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Esenyurtluların buzlu yolda ayakta kalma mücadelesi

Kar yağışının 3 gündür sürdüğü Esenyurt'ta tuzlama çalışmalarının yetersizliği nedeniyle, vatandaşların zor anları kameraya yansıdı.

Ekleme: 12.03.2022 - 11:43 Güncelleme: 12.03.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Uzmanların uyarısıyla beklenen kar yağışı 3 gündür etkisini sürdürüyor.

Okullarda eğitime ara verilirken, işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da yolda kaldı.

İstanbul'da İETT otobüsleri kazaları art arda gelirken, vatandaşlara 'gerekmedikçe evden çıkayın' uyarısı yapıldı.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin tuzlama çalışmalarında yetersiz kalması nedeniyle de, sürücü ve yayalar zor anlar yaşıyor.

DEFALARCA DÜŞTÜLER

Sabah işe ya da markete gitmek için evlerinden çıkanlar sokaklarda güçlükle yürüdü. Çok sayıda yaya kayarak düştü.

ARAÇLAR KAZA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Yürüyerek ilerleyemeyeceğini düşünen bir kişi yokuş aşağı kayarak gitti.

Caddede ilerlemeye çalışan araç sürücüleri de yokuşu çıkamayarak kaydı.

MAHSUR KALAN ARAÇ BATTANİYE İLE ÇIKARILDI

Bir araç sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu. Mahalle sakinleri eski bir battaniye yardımıyla aracı bulunduğu yerden kurtardı.

VATANDAŞ İSYANDA

Hüseyin Demir isimli mahalle sakini, "Yollar kötü. Yürümekte zorlanıyoruz. Konsere gideceğim gidebilirsem eğer. Az kar yağsa burası felç" şeklinde konuştu.

Silivri'deki iş yerinden geldiğini söyleyen bir kişi de "Yollar buz. Her taraf öyle. Evim hemen bu sokakta bir 10 dakika sürecek herhalde gitmem" dedi.

Bir başka mahalle sakini, "Arabalar yokuşu çıkamıyor. Geri dönüyorlar. Biz de zor yürüyoruz" şeklinde konuştu.
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Esenyurtluların buzlu yolda ayakta kalma mücadelesi
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