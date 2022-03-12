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Diyarbakır'da Eren Kış-31 operasyonu başladı! Yüzlerce personel peşlerinde.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı.

Ekleme: 12.03.2022 - 10:10 Güncelleme: 12.03.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da Eren Kış-31 operasyonu başladı! Yüzlerce personel peşlerinde.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde 'EREN KIŞ-31 (DİYARBAKIR-ARIKLI) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK' Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1130) personel [(73) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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