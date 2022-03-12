  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Soylu'dan terörü besleyen Batılı gelişmiş ülkelere veryansın: DEAŞ ve PKK'nın patronları aynı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Terörizmle mücadele: Eksik olan nedir?" paneline katıldı. Doğu coğrafyasında yaşanan savaş ortamının Batı'dan kaynaklandığını söyleyen Soylu, "Batı bütün problemlerini Doğu'ya yıkmak istiyor. Gelir seviyesi yüksek olan ülkeler, insanlarına problem hissettirmek istemiyor" diye konuştu. Açıklamalarının bir bölümünde ABD'yi de hedef alan Soylu, "Amerika binlerce tır silahı PYD terör örgütüne gönderirse, FETÖ mensuplarını kendi ülkelerinde barındırırsa herkes suçlularla ittifak etmeye başlar. Bugün dünyanın temel problemi budur." dedi. Bakan Soylu, DEAŞ ve PKK'nın 'patronlarının' aynı olduğunu da belirtti.

Ekleme: 12.03.2022 - 19:18 Güncelleme: 12.03.2022 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan terörü besleyen Batılı gelişmiş ülkelere veryansın: DEAŞ ve PKK'nın patronları aynı
Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde, "Antalya Diplomasi Forumu" (ADF) kapsamında gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü İcra Sekreteri Thomas Wuchte'nin yaptığı "Terörizmle mücadele: Eksik olan nedir?" paneline katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın birçok bölgesinde terör saldırılarının olduğunu, Amerika'nın işgal ettiği dönemde Afganistan'da afyon üretim miktarının 17 bin hektarken 2018'de 360 bin hektara kadar çıktığını, Suriye'deki iç savaştan sonra ise toplam 13 milyon insanın yerinden edildiğini anlattı.

"RAKKA DEAŞ'TAN PKK'YA TEK KURŞUN ATILMADAN NASIL GEÇTİ?"
"Rakka kenti, DEAŞ'ın elindeyken PYD ve PKK terör örgütünün eline tek bir kurşun atılmadan nasıl geçti?" diye soran Soylu, bu bölgedeki DEAŞ'lıların, Afganistan ve Çin arasındaki bir bölgeye yeni bir istikrarsızlık ortaya çıkartmaları için sevk edildiklerini kaydetti.

Katılımcılara "El Kaide'yi kim üretti, kim niye kaldırdı?" sorusunu da yönelten Soylu, DEAŞ'ın, bu terör örgütünün hem düşünce hem felsefe hem de sistematik olarak bir türevi olduğunu vurguladı.

Bu soruları sormasının bir nedeni olduğunu vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 20. yüzyılın sonuna doğru giderken Avrupa'nın içinde yepyeni bir süreç başladı. Hepimiz 'Sınırlar açılıyor, dünya başka bir noktaya geliyor. Artık insani değerler, özgürlük, adalet, hukukun üstünlüğü dünya için kıymetli değerler olacak....' Ancak 21. yüzyılın ilk yıllarında Avrupa'nın birçok yerinde problemler oluyor. Peki ne oluyor, problem ne? Çok basit bir şey oluyor. Vekalet savaşları diye isimlendiriyoruz ama benim kanaatim şu: Dünya var olduğu günden bugüne kadar Doğu ve Batı arasındaki bu mücadele acımasız bir şekilde sürüyor. Batı bütün problemlerini Doğu'ya yıkmak istiyor. Gelir seviyesi yüksek olan ülkeler, insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Doğu'nun altı zengin, Batı'nın üstü zengin. Batı'nın altı fakir, Doğu'nun üstü fakir. Peki bunu nasıl sağlayacak Batı? 20. yüzyılın sonunda dünyaya biçilen küreselleşmenin bir yalan olduğu ve esas itibarıyla küreselleşme üzerinden vekalet savaşların, iç savaşların, göçlerin, uyuşturucunun ve hatta siber savaşların ve siber gelirlerin etken olduğu bir süreç içerisindeyiz."
12 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua eden HDP'li Hüda Kaya skandal sözlerini savundu: İstediğimi söylerim
Vali Yerlikaya'dan yeni uyarı!
Bakan Soylu'dan terörü besleyen Batılı gelişmiş ülkelere veryansın: DEAŞ ve PKK'nın patronları aynı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Rusya eşi görülmemiş kayıp yaşadı
CHP'li belediyelerin ulaşım zamlarına tepki çığ gibi! Ankara'da Mansur Yavaş'a Konya örneği verildi
Kemal Kılıçdaroğlu: SİHA'ları ilk destekleyen benim
Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
İmamoğlu, 'Yeniledik, yıllarca hizmet edecek' demişti: Unkapanı Köprüsü ilk fırtınada ayrıldı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız 2 ülke arasında mümkün olduğu kadar titiz davranmıştır
ABD Avrupa'ya asker konuşlandırıyor
Rusya’da deprem yaratan iddia! Putin'den iki kritik isme dair şok karar!
Ermenistan ile yeni dönem! Bakan Çavuşoğlu'ndan görüşme sonrası ilk açıklama
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza!
Ankara'da vatandaşa büyük eziyet! 'Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız'
Esenyurtluların buzlu yolda ayakta kalma mücadelesi
Zelenskiy'den Melitopol Belediye Başkanının kaçırılmasına tepki: 'Demokrasiye karşı işlenen suç'
Bakan Dönmez doğal gaz ve petrolle ilgili önemli açıklamalar
Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok market ve eczaneler yağmalandı
Kadınlardan taciz isyanı: Genel merkez tarafından örtbas edildi
Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı

Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu