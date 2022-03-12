Bakan Soylu'dan terörü besleyen Batılı gelişmiş ülkelere veryansın: DEAŞ ve PKK'nın patronları aynı

Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde, "Antalya Diplomasi Forumu" (ADF) kapsamında gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü İcra Sekreteri Thomas Wuchte'nin yaptığı "Terörizmle mücadele: Eksik olan nedir?" paneline katıldı.Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın birçok bölgesinde terör saldırılarının olduğunu, Amerika'nın işgal ettiği dönemde Afganistan'da afyon üretim miktarının 17 bin hektarken 2018'de 360 bin hektara kadar çıktığını, Suriye'deki iç savaştan sonra ise toplam 13 milyon insanın yerinden edildiğini anlattı."RAKKA DEAŞ'TAN PKK'YA TEK KURŞUN ATILMADAN NASIL GEÇTİ?""Rakka kenti, DEAŞ'ın elindeyken PYD ve PKK terör örgütünün eline tek bir kurşun atılmadan nasıl geçti?" diye soran Soylu, bu bölgedeki DEAŞ'lıların, Afganistan ve Çin arasındaki bir bölgeye yeni bir istikrarsızlık ortaya çıkartmaları için sevk edildiklerini kaydetti.Katılımcılara "El Kaide'yi kim üretti, kim niye kaldırdı?" sorusunu da yönelten Soylu, DEAŞ'ın, bu terör örgütünün hem düşünce hem felsefe hem de sistematik olarak bir türevi olduğunu vurguladı.Bu soruları sormasının bir nedeni olduğunu vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Biz 20. yüzyılın sonuna doğru giderken Avrupa'nın içinde yepyeni bir süreç başladı. Hepimiz 'Sınırlar açılıyor, dünya başka bir noktaya geliyor. Artık insani değerler, özgürlük, adalet, hukukun üstünlüğü dünya için kıymetli değerler olacak....' Ancak 21. yüzyılın ilk yıllarında Avrupa'nın birçok yerinde problemler oluyor. Peki ne oluyor, problem ne? Çok basit bir şey oluyor. Vekalet savaşları diye isimlendiriyoruz ama benim kanaatim şu: Dünya var olduğu günden bugüne kadar Doğu ve Batı arasındaki bu mücadele acımasız bir şekilde sürüyor. Batı bütün problemlerini Doğu'ya yıkmak istiyor. Gelir seviyesi yüksek olan ülkeler, insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Doğu'nun altı zengin, Batı'nın üstü zengin. Batı'nın altı fakir, Doğu'nun üstü fakir. Peki bunu nasıl sağlayacak Batı? 20. yüzyılın sonunda dünyaya biçilen küreselleşmenin bir yalan olduğu ve esas itibarıyla küreselleşme üzerinden vekalet savaşların, iç savaşların, göçlerin, uyuşturucunun ve hatta siber savaşların ve siber gelirlerin etken olduğu bir süreç içerisindeyiz."