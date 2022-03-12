Bakan Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gürbulak Sınır Kapısından ülkeye giriş yapan bir TIR'da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.Gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Mehmet Muş şu ifadeleri kullandı."Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.