Bahçeli: Cumhurbaşkanımız 2 ülke arasında mümkün olduğu kadar titiz davranmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili) Sayın Cumhurbaşkanımız, 2 ülke arasında mümkün olduğu kadar titiz davranmıştır. 2 ülkeden savaşı sonlandırmasını istemiştir. Bu çerçevede telefon görüşmesi şeklinde faaliyetlerini sürdürmüştür" dedi. Bahçeli, “Türkiye barış yolunda çok önemli bir adım atmıştır” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Diplomasi Formu ve Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin açıklamalarda bulundu.







Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:



"Bu toplantı önemli olmuştu, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır. Bazı değerlendirmelerde görüyorum ki Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Sonuç vermesini istememektedirler. Bazı gazetelerde barış gerçekleşmedi, olumsuz ifadelerle toplumda gelişecek umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir.



23 gemi Türkiye'ye yağ getiriyor. Türkiye'de yağ yoktur denerek tüm marketlere hücum edilmiştir, yağ kavgası çıkarmaya çalışmışlardır.



Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı imzasız makalelere aldırış etmez, gerçekçidir. İmza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazım.



Twitter'da geçen gün yorumu yaptım: Yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir. Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle, kararlı bir şekilde bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ne biliyorsanız sorunuz demiştir. Ben de Twitter'da 5 soru sordum. Onların cevabını önce 6'lı masaya sonra Türkiye'ye anlatsın."