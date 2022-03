Ankara'da vatandaşa büyük eziyet! 'Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız'

Ankara'da Sincan ve Etimesgut'tan EGO'dan sonra özel halk otobüsleriyle Eskişehir Yolu üzerinden Kızılay'a direkt ulaşım sona erdi. Yolcular direkt Kızılay'a gidemiyor hem de metroya aktarma yaptıklarında da ücret ödemek zorunda kalıyor. Vatandaşlar, Mansur Yavaş'a büyük tepki gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Sincan ve Etimesgut'tan EGO'dan sonra özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Eskişehir Yolu üzerinden Kızılay'a direkt ulaşımı sona erdirmesi tepki topladı.



DİREKT HAT KALKTI AKTARMA GELDİ



Yolcular direkt Kızılay'a gidemiyor hem de metroya aktarma yaptıklarında da ücret ödemek zorunda kalıyor. Otobüsler metro ringine döndü. Artık 511 ve 512 numaralı ÖHO'lara Sincan'dan, 532 numaralı hatta Elvankent'ten, 541 numaralı hatta Eryaman'dan binen yolcular Ümitköy Metro İstasyonu'na kadar gidecek. 530 numaralı hatta Etimesgut'tan binenlerin de son durağı Kızılay yerine Koru Metro İstasyonu olacak.



Sincan ve Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi:



Özgür Özen: Sincan ve Etimesgut'u aktarmaya muhtaç bırakan karar. Bu karar Özel Halk Otobüsleri sahiplerinden başka herkesin zararına.



Kübra Hakbilen: Gerçekten siz şaka mısınız? Hastaneye gitmek isteyen onca yaşlı engelli insanlarımız var. Metroyu bilmeyen vatandaşlarımız var. Çocuklular ne yapsın? İn-bin dalga mı geçiyorsunuz? Hangi çağda yaşıyorsunuz? Sayın Masnur Yavaş zaten bir saat süren yol birazda vatandaşı düşünün artık.



Erdoğan Öz: Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız. İnsanlar işe, güce ve okuluna gitmek için önce otobüse koşturacak ondan inip sonra metroya koşturacak. Ne yazık ki metrodan da inip yine otobüse koşturacak ve bunu sabah akşam yapacaklar. Yazıklar olsun.



Murat Akyol: Hem ekstra ücret ödet, hem metroya in çık yaptır zaman kaybettir, hem kalabalık olan metroya ekstra yük bindir insanlar nefes almasın. Hem kısalan hatlar nedeniyle otobüsler daha sık kalkınca boş gitsin. Klostrofobisi olan insan ne yapacak? Yazık. Bu uygulamadan acilen vazgeçin.



Berk Kayabalı: Bu kararla beraber Etimesgut'tan Kızılay'a direkt giden otobüsler kalkmış oluyor. Özeller kazansın diye belediye otobüsleri zaten kaldırılmıştı. İnsanları ringlere/aktarmalara mahkum etmenin mantığı nedir? Kızılay'dan çıkan birisi evine 1,5 saatte ve çok daha pahalıya gelecek.



Nihat Öter: Sayın Mansur Yavaş sen geldin Ankara'yı perişan ettin. Millet ne işine ne de okuluna gidebiliyor? Artık yaptıklarınla övün. Bu bölgedeki duraklarda saatlerce bekle bakalım. Otobüs bulamıyorduk sayende metroya kavuştuk!



Ahmet Gezici: Açıklama çok basit; günlük 800 TL destek alan Özel Toplu Taşıma araçlarına (ÖTA) daha az kilometre yaptırıp daha çok para kazandırmak. Yani ÖTA'ları EGO ihya ediyor. Olay bu sanırım.



Ali Aydın: Reklam afişlerinde 4.5 TL taşıma yapıyoruz algısı sonra aktarma ile 6.75 TL taşı. Kimi kandırıyorsunuz? Oldu olacak 7 TL yapın. Öyle yapınca algı olmuyor değil mi? Demek ki Sincan ve Etimesgut civarından Mansur Yavaş'a fazla oy çıkmamış ki şuan onun ceremesini çekiyorlar.



Hazal Hanım: Siz milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Saat: 21:25'te 532-5 hattının otobüsünün son seferi görünüyor ben işten saat:22.20'de çıkıyorum Uçarak mı yetişeyim araca? Duraktayım araç yok.



Ömer Takmaz: Aktarma ücretini bari kaldırın zulmetmeyin halka.



Yılmaz Gün: Millete eziyete devam. Bu nasıl saçmalık.. Zaten bu yönlerde ulaşım berbattı. İyice kötüleşti. Sincan ve Etimesgutlular gün gelir sizden bunun seçim zamanı hesabını sorar.



Serdar Altıok: Dolmuşçulara gün doğdu. Dolmuş en fazla 6 TL, otobüs ve metro 6,75 TL.



ÜNAL: YENİ UYGULAMA HEMŞEHRİLERİMİZİ MAĞDUR ETMİŞTİR



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal:



"Sincan ve Etimesgut'taki otobüs hatlarının kaldırılarak, otobüslerin sadece yakın metro duraklarına ring yapacak olması Ankaralıları ciddi olarak mağdur etmiştir. Bölgeden yaşayan on binlerce vatandaşımız gün içinde Kızılay'a gidip gelmek için bu otobüsleri kullanıyordu. Şimdi ise aktarma yapacaklar ve bu da ciddi zaman kaybına neden olacaktır. Üstelik aktarmanın ücretli olması sebebiyle de maddi olarak müşkül duruma düşeceklerdir."



AKTARMA ESKİSİ GİBİ ÜCRETSİZ OLMALI...



"Eğer bu uygulamada ısrar edilecekse Aktarma Ücretinden geri dönülmesi eskisi gibi aktarmanın ücretsiz olması gerekir. Çünkü daha önce bir Sivil Kızılay'a 4,50 TL'ye gelebilirken yeni uygulama ile 6,75 TL'ye gelebilecektir. Bir de başka bir aktarma daha kullanmak durumunda kaldığında bu miktar git gel ile gün içinde 18 TL'lara ulaşır. Arkası ve önü düşünülmeden yapılan bu uygulamadan Ankara Büyükşehir Belediyesi derhal vazgeçmelidir. Amaç esnafları rahatlatmak ise eğer daha verimli bir başka model üzerine çalışılması gerekir. Vatandaşı mağdur eden bir çözüm, çözüm değildir."



YAVAŞ: "ASGARİ ÜCRETLİLERE 52 TANE OTOBÜS BİLETİ VERECEĞİM"



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu.



"ZAM YAPMAYACAĞIZ"



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk Meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Mansur Yavaş, "Ben esnafa 'bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına Belediye Meclisi'nde her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" iddiasında bulunmuştu.