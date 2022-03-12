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Ahmet Nur Çebi açıkladı! Derbi ertelenecek mi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, MHK kararı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çebi, derbinin ertelenmesi konusunda da açıklamaya yaparak kendilerine herhangi talebin gelmediğini ifade etti. Çebi, ayrıca MHK'nin hakem kararıyla ilgili de açıklama yaptı.

Ekleme: 12.03.2022 - 12:08 Güncelleme: 12.03.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Nur Çebi açıkladı! Derbi ertelenecek mi?Ahmet Nur Çebi, MHK kararı sonrası basın toplantısında soruları yanıtlıyor. Çebi, 'Kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi olmuştur' açıklamasını yaptı.

'Bu sene neredeyse bütün takımlar hakemlerle ilgili şikayetçi oldu. TFF, son olarak hakem kararıyla ilgili böyle bir çözüm bulmaya alıştı. Bu kararın sonuçlarını birkaç ay içerisinde göreceğiz.'

'BİZE HERHANGİ BİR TALEP GELMEDİ'

'Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır.'
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