  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD Avrupa'ya asker konuşlandırıyor

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Avrupa'ya asker konuşlandırmaya devam ettiği bildirildi.

ABD Avrupa'ya asker konuşlandırıyor
Ekleme: 12.03.2022 - 14:14 Güncelleme: 12.03.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
ABD Avrupa'ya asker konuşlandırıyor
ABD, Ukrayna savaşının ardından Avrupa'ya daha fazla asker konuşlandırıyor.

87. Tümen İdame Destek Taburu'ndan yaklaşık 130 asker, konuşlanacakları bölgeye gitmek için Georgia eyaletinin Savannah kentindeki Hunter Havaalanı'nda görüntülendi.
Tümen sözcüsü Yarbay Lindsey Elder, taburun askerlerinin, son haftalarda Fort Stewart bölgesinde konuşlandırılan 3. Piyade Tümeni'nden 3 bin 800 askere ilave edileceğini söyledi.

Üç yıldır orduda bulunduğunu ifade eden Danton Belucio, göreve başlamayı dört gözle beklediğini söyledi.

Ukrayna ordusu, Rus tankını güdümlü tanksavar ATGM ile vurduğu anı drone ile görüntüledi.

12 bin asker Avrupa'ya gönderilecek

3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Charles Costanza'nın bir süre önce askerlere altı aylık süre için denizaşırı ülkelerde konuşlanmaya hazırlanmalarını ancak Ukrayna'daki gelişmelere göre yerleştirmelerin uzatılabileceği veya kısaltılabileceğini söylediği kaydedildi.

Pentagon, ABD'deki çeşitli üslerden yaklaşık 12 bin askerin Avrupa'ya gönderilmesi yönünde talimat verdi. Halihazırda yurt dışında konuşlanmış birkaç bin kişi de diğer Avrupa ülkelerine kaydırıldı.

Askerlerin görevinin, Rusya'nın girişimlerini caydırmak için NATO'nun askeri birimleriyle birlikte eğitim vermek olduğu kaydedildi.
Kemal Kılıçdaroğlu: SİHA'ları ilk destekleyen benim
Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
İmamoğlu, 'Yeniledik, yıllarca hizmet edecek' demişti: Unkapanı Köprüsü ilk fırtınada ayrıldı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız 2 ülke arasında mümkün olduğu kadar titiz davranmıştır
ABD Avrupa'ya asker konuşlandırıyor
Rusya’da deprem yaratan iddia! Putin'den iki kritik isme dair şok karar!
Ermenistan ile yeni dönem! Bakan Çavuşoğlu'ndan görüşme sonrası ilk açıklama
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza!
Ankara'da vatandaşa büyük eziyet! 'Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız'
Esenyurtluların buzlu yolda ayakta kalma mücadelesi
Zelenskiy'den Melitopol Belediye Başkanının kaçırılmasına tepki: 'Demokrasiye karşı işlenen suç'
Bakan Dönmez doğal gaz ve petrolle ilgili önemli açıklamalar
Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok market ve eczaneler yağmalandı
Kadınlardan taciz isyanı: Genel merkez tarafından örtbas edildi
Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Rusya Ukrayna savaşında kritik gelişme: Rusya'dan Kiev hazırlığı! Ukrayna'dan şok baskın...
Rus güçler Ukraynalı belediye başkanını kaçırdı: Başına poşet geçirip alıkoydular
Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan flaş iddia: Rusya, Belarus'a saldıracak
Ankara'da ulaşıma şimdi de yüzde 44 zam
Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı

Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu