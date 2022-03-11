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Beyaz Gazete
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Yunanistan medyası: Miçotakis ABD'ye Rusya karşıtı mesajlar verirken Erdoğan Türkiye'yi kilit oyuncu yaptı

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2022, Rusya-Ukrayna savaşında gelinen kritik eşikte “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” amacıyla toplandı. Bu durum komşu medyasında yankı uyandırdı. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da yer alan haberde "Türkiye, kendisini kilit oyuncu yapacak olan şeyi yaptı." ifadesine yer verildi. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Beyaz Saray'a Rus karşıtı söylemle güven vermekle meşgulken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin’i arayarak Ukrayna-Rusya dışişleri bakanlarını bir araya getirmek için arabulucu rolü üstlendiğine dikkat çekildi.

Ekleme: 11.03.2022 - 12:05 Güncelleme: 11.03.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Türkiye bölgesel barış ve istikrarın tesisinde diyaloğa dayalı çözüm arayışlarının devamını önemsiyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da "Türkiye, kendisini çok yakında kilit oyuncu yapacak şeyi yaptı, tabii ki ülkemizin zararına" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, kendisini kilit oyuncu yapacak olan şeyi yaptı."

“Türkiye, kendisini kilit oyuncu yapacak olan şeyi yaptı. Tabii ki ülkemizin zararına. Miçotakis'in her fırsatta Putin'e karşı tüm öfkesini savurduğu bir anda Türkiye, kendisini çok yakında önemli bir oyuncu haline getirecek şeyi yaptı. Miçotakis, Beyaz Saray'a Rus karşıtı söylemle güven vermekle meşgulken, Erdoğan Putin'i aradı ve Ukrayna-Rusya dışişleri bakanlarını görüştürmek için ikna etmenin bir yolunu buldu. Büyük olasılıkla, bu toplantıdan özel bir şey çıkmayacak, ancak bunun başarılması bile çok önemli bir gelişme.”

"Türkiye arabulucu oldu"

"Türkiye, en başından beri hararetle aradığını tereyağından kıl çeker gibi bir şekilde başardı: Arabulucu oldu. Ruslar Ankara ile ilişkilerini pekiştirirken, ABD bölgedeki gerçek güçlü faktörün kim olduğunu keşfetti. Mutabık kalınan Lavrov- Kuleba görüşmesinden önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'yi olumlu değerlendirdi. Görünüşe göre gelecek, çok yakın bir zamanda Miçotakis hükümetinin tutumunun sadece herhangi savaşı kınamak değil, aynı zamanda Rus karşıtı pankartlar yükselterek siyasi ve ulusal olarak ne kadar dar görüşlü olduğunu gösterecek."
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