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Yaptırımlardan sonra Rusya iflasın eşiğinde olabilir

Rusya sert yaptırımlar ile karşı karşıya kaldı. Yaptırımların boyutu çoktan İran ve Kuzey Kore gibi ülkeleri de geride bıraktı. Akıllara Rusya iflasın eşiğinde mi sorusu geldi.

Yaptırımlardan sonra Rusya iflasın eşiğinde olabilir
Ekleme: 11.03.2022 - 10:12 Güncelleme: 11.03.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Yaptırımlardan sonra Rusya iflasın eşiğinde olabilir
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği işgal, kendisine ağır yaptırımlar olarak geri döndü.

Ekonomik yaptırımlarda etkisini göstermeye başladı. Rusya'da geçen hafta enflasyon yüzde 2,2 artışla 2008'den bu yana en yüksek haftalık artışını gösterdi.

FİYATLAR ARTIŞTA

Ülkede savaşın başladığı hafta yerli otomobil fiyatları yüzde 17, ev aletleri ve televizyon fiyatları yüzde 15, akıllı telefon fiyatları ise yüzde 10’a yakın arttı.

RUBLE İKİ KATI DEĞER KAYBETTİ

Bu rakamlara rubledeki değer kaybının henüz tam etki etmediği düşünülüyor. Rus rublesi savaş öncesi gerilimin tırmandığı günlerde dolar karşısında 80 seviyesine yükselmişti. Bu 155'e kadar çıktı. Ruble neredeyse iki katı değer kaybetti. Bu yükseliş, Rusya Merkez Bankası'nın rubleye müdahale ettiğini duyurmasına rağmen yaşandı.

Ülkede iki haftadır da borsalar açılmıyor. Rusya'nın 15 gün önce 220 seviyesindeki risk primi CDS 3 bin puana dayandı. CDS'ler iflas riskine işaret ederken, yabancı kuruluşların yaptığı değerlendirmeler de bunu destekliyor.

RUSYA İFLASTA SÖYLEMLERİ

Yatırım bankası Morgan Stanley, Rusya'nın dış borç ödemesi yapabilme olasılığının zayıf olduğunu, bu nedenle en olası senaryonun iflas olduğunu belirtti. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu da Rusya'nın notunu çöp seviyesine çekti.

Rusya'nın iflas etmeyebileceğine ilişkin çeşitli görüşler de var. Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihraç ederek hayli yüksek bir ticaret fazlası elde ettiğini bu nedenle dış borcunun düşük olduğu belirtiliyor. Rusya Merkez Bankası'nın 640 milyar dolar civarında da rezervi var. Ancak uygulanan yaptırımlar nedeniyle bu rezervin büyük kısmına erişim sağlayamıyor.

Ekonomistler Rusya'nın ödeme krizi yaşayıp yaşamayacağının önümüzdeki haftalarda belli olacağını dile getiriyor.

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