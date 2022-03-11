Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında ayrılma medyada geldi.İlk gelen bilgilere göre soğuk havadan dolayı bağlantı noktalarında genleşme nedeniyle bir açılma durumunun olduğu öğrenildi.Köprü iki yönde de trafiğe kapatılırken, ekiplerin incelemesi sürüyor.İlk gelen bilgilere göre köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.AKOM'dan yapılan açıklamada, 'Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi' denildi.İşte Unkapanı Köprüsü'nden ilk görüntüler...