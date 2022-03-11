Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle köprü iki yönde de trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında ayrılma medyada geldi.
İlk gelen bilgilere göre soğuk havadan dolayı bağlantı noktalarında genleşme nedeniyle bir açılma durumunun olduğu öğrenildi.
ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Köprü iki yönde de trafiğe kapatılırken, ekiplerin incelemesi sürüyor.
AKOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İlk gelen bilgilere göre köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, 'Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi' denildi.
İşte Unkapanı Köprüsü'nden ilk görüntüler...