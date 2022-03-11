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Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan flaş iddia: Rusya, Belarus'a saldıracak

Rusya Ukrayna savaşı günlerdir devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov bomba bir iddia ortaya attı. Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının provokasyon amacıyla Belarus topraklarına saldırı planladığını öne süren Reznikov, "Öncelikle Belarus’un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan flaş iddia: Rusya, Belarus'a saldıracak
Ekleme: 11.03.2022 - 23:09 Güncelleme: 11.03.2022 - 23:29 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan flaş iddia: Rusya, Belarus'a saldıracak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başlayan savaş 16. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Savaşın başlamasının ardından ABD, AB ve NATO, Rusya'nın doğrudan ekonomisini hedef alan yaptırım kararları alırken, Rusya'dan da misilleme geldi.

Dün gözlerin Türkiye'ye çevrildiği ve savaşın tarafları olan Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden 'Yeniden görüşme' kararlılığı çıkarken çatışma bölgelerinde ise tansiyon düşmüyor. Başkent Kiev ve Rusya'nın kontrol altına almak istediği birçok şehirde çatışmalar devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov bomba bir iddia ortaya attı.

RUSYA, BELARUS'U VURACAK

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Ukrayna-Belarus sınırına yakın mesafede yer alan bölgeleri vuracağını iddia etti.

İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Reznikov yaptığı yazılı açıklamada, 'Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz bilgilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna-Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar' dedi.

İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Reznikov yaptığı yazılı açıklamada, 'Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz bilgilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna-Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar' dedi.

Ukrayna ordusunun Belarus'a karşı herhangi bir saldırgan eylem planlamadığını ve planlamayacağını garanti ederim' ifadelerini kullandı.

KREMLİN'İN, BELARUS'UN GELECEĞİNİ YOK ETMESİNE İZİN VERMEYİN'

Bakan Reznikov ayrıca Belarus'a seslenerek, 'Savaşın 15.günü itibariyle 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Ülkenizin bu savaşa dahil olmasına izin vermeyin. Sevdiklerinizin hayatlarını kurtarın. Kremlin'in Belarus'un geleceğini yok etmesine izin vermeyin' şeklinde konuştu.
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