Rusya Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi! Kiev'de sirenler çalıyor; Zelenskiy'den önemli açıklama

Dün gözlerin Türkiye'ye çevrildiği ve savaşın tarafları olan Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden 'Yeniden görüşme' kararlılığı çıkarken çatışma bölgelerinde ise tansiyon düşmüyor. Başkent Kiev ve Rusya'nın kontrol altına almak istediği birçok şehirde çatışmalar sürüyor. 200 bin Ukraynalı savaşmak için Avrupa'dan memleketlerine döndü. Kiev'de siren sesleri yükselirken Zelenskiy'nin verdiği son dakika bilgisine dün 100 bin Ukraynalı güvenli bölgeye aktarıldı. Diğer yandan sokak savaşı için eğitilen Ukraynalılar molotof kokteyli ile antrenman yaparken görüntülendi. İşte Rusya Ukrayna savaşının son dakika gelişmeleri

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: İki ülke arasında kalıcı barış için masa kurma çalışmaları devam ederken bir yandan da çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Dün gözlerin Türkiye'ye çevrildiği ve savaşın tarafları olan Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden kalıcı bir ateşkes çıkmamasına karşın 'Yeniden görüşme' ve çözüm arayışı kararlılığı masaya damga vurmuştu. Ukrayna'daki işgal noktaları ve çatışma bölgelerinde ise tansiyon düşmüyor. Başkent Kiev'e yönelik tehdit sürerken 200 bin Ukraynalı savaşmak için Avrupa'dan Ukrayna'ya döndü. Kiev'de siren sesleri duyuldu ve Zelenskiy'nin verdiği son dakika bilgisine dün 100 bin Ukraynalı güvenli bölgeye aktarıldı. Öte yandan sokak savaşı için eğitilen Ukraynalılar molotof kokteyli ile antrenman yaparken görüntülendi.



İşte Rusya Ukrayna savaşının son dakika gelişmeleri...



RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ (11.03.2022)



08.30: Dnipro kentine hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartman vurulurken bir ayakkabı fabrikası yerle bir oldu. Ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.



07.56: Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Acil uçuşa yasak bölge talebimizi yineliyoruz"



06.56: Kiev'de yeniden siren sesleri yükseliyor.



04.23: 42 Cumhuriyetçi senatör, Biden'a bir mektup göndererek, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme çağrısı yaptı.



03.59: Ukrayna, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.



03.51: Zelenskiy, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerinden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.



01.47: Ukrayna Savunma Bakanlığı, 200 binden Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa'dan döndüğünü bildirdi.



01.39: Ukrayna'da kimyasal veya diğer kitle imha silahlarının geliştirilmediğini ve ülkedeki laboratuvarların Sovyet döneminden kaldığını ve "sıradan bilim"le uğraştığını belirtti.



00.39: Pentagon, Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.



00.20: ABD'li bir savunma istihbarat yetkilisi, ABD'nin 2005'ten bu yana Savunma Bakanlığı Kooperatif Tehdit Azaltma Programı kapsamında Ukrayna'daki laboratuvarlara 200 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti ancak Rusya'nın ileri sürdüğü üzere ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah üretmeye çalıştığı iddialarını reddetti.



00.15: Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de siren sesleri çalıyor.



Rusya-Ukrayna savaşı diğer gelişmeler;



UKRAYNA'NIN DÖRT BİR YANINDA SAVAŞLA İLGİLİ GELİŞMELER YAŞANIRKEN DÜNYA ÜLKELERİNİN DE GÜNDEMİ RUSYA UKRAYNA SAVAŞI...



SENATÖRLERDEN BIDEN'A ÇAĞRI



ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatör, Başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek, Polonya ve diğer NATO ülkeleriyle iş birliği yaparak Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme çağrısı yaptı. ABD Senatosunda görev yapan 42 Cumhuriyetçi senatör, Biden'a bir mektup göndererek Ukrayna'ya daha somut savunma yardımı yapması konusunda çağrıda bulundu. Joni Ernst ile Mitt Romney'nin öncülüğünü yaptığı senatörler, mektupta, Biden'ın Ukrayna'ya şu ana dek yapmış olduğu savunma yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu ülkeye acil ihtiyaç duyduğu savaş uçağı gönderme konusunda yönetimin yetersiz kaldığını belirtti. Mektupta, "Ukrayna'ya şu ana dek gönderdiğiniz silahlar konusunda yönetimi takdir ediyoruz fakat savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etme konusundaki Polonya'nın opsiyonunu reddetme kararınıza hiçbir şekilde katılmıyoruz." ifadesine yer verildi.



FACEBOOK'TAN RUSYA KARARI: HAKARET İZİN VERECEK!



Edinilen son dakika bilgisine göre Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.



Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.



PUTİN'E ÖLÜM ÇAĞRISI YAPAN PAYLAŞIMLARA İZİN



Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek. Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.



Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.



UKRAYNA'NIN RUSYA SAVAŞINDA KAYBI ŞİMDİDEN 100 MİLYAR DOLAR



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi. Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti.



Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, "Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yarısıdır." dedi. Ustenko, Rusya Merkez Bankasının rezervleri dahil yabancı bankalarda dondurulan Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için verilmesi gerektiğini vurguladı.



ZELENSKİY 2 GÜNDE 100 BİN UKRAYNALI TAHLİYE EDİLDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerinden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.



Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.



2 ŞEHİR DAHA TAMAMEN RUSYA KONTROLÜNDE



Sumi, Trostyanets, Krasnopillya, İrpin, Buça, Hostomel, İzyum kentlerinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorları oluşturduklarını belirten Zelenskiy, "Gün içinde 40 binden fazla kişi, iki gün içinde ise 100 bine yakın kişi tahliye ettik." dedi.



Bölgelere insani yardım yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, Mariupol ile Volnovaha şehirlerinin tamamıyla bloke edildiğini söyledi. Zelenskiy, "Rus askeri birliklerinin ateş etmeye devam etmesine rağmen, Mariupol'a gıda ve ilaç dolu kamyonlardan oluşan bir konvoy gönderme talimatı verdim. Ancak işgalciler, Mariupol sakinleri için hayati öneme sahip koridora tanklarla ateş etti ve bunu bile bile yaptı. Bu bir terördür." diye konuştu.



KİMYASAL SİLAH İDDİASI YALAN



Ukrayna ordusunun kimyasal saldırı için hazırlık yaptığı yönündeki iddiaları yalanlayan Zelenskiy, şunları kaydetti:



"Rusya, Ukrayna'da işlediği suçları propagandayla örtmeye çalışıyor. Bu çok endişelendiriyor. Rusya'nın planlarını öğrenmek istiyorsanız, başkalarını neyle suçladığına bakmalısınız. Bundan defalarca emin olduk."



9 Mart'ta, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığı ve bunun için Harkiv kentinin yakınlarına 80 ton amonyak getirdiği iddiasında bulunmuştu.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Liviv kentinde bir araya gelen siviller molotof kokteyli hazırlayarak alıştırma yaptı.

BORIS JOHNSON: PUTİN KARAR VERECEK



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı olduğunu belirterek, Putin'in şiddeti durdurması ve barışçıl bir müzakerenin başlamasına izin vermesi gerektiğini bildirdi. Johnson, İngiltere'nin şu anda ekonomik yaptırımlarla Putin rejimi ve etrafındakiler üzerinde var olan baskıyı arttırdığının altını çizdi.



200 BİN UKRAYNALI SAVAŞMAK İÇİN DÖNDÜ



Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 200 binden Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa'dan döndüğünü bildirdi. Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair başkent Kiev'de açıklamalarda bulundu.



Savaşın 2 hafta sürdüğüne dikkati çeken Reznikov, "Dünyada kimse dimdik ayakta duracağımıza, özellikle de bu kadar zaman dayanacağımıza inanmadı. Biz durmuyoruz, aksine artık saldırıyoruz. Düşmanın planları bozuldu. Tüm dünya bunu görüyor." dedi.



Reznikov, Rus ordusunun "büyük kayıplar yaşadığını" ve bu nedenle okul ve hastanelere saldırdığını belirterek, "Düşman, sivilleri, kadınları ve çocukları rehin alıyor ve öldürüyor. Rus işgalcileri, çatışmalarda ölen askerlerimizden daha sivil öldürdü. Bunu sadece Ukrayna'nın değil, tüm dünyanın görmesini istiyorum." diye konuştu.



Sivillerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Reznikov, başkent Kiev bölgesi ile Mariupol, Sumi ve Harkiv kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Rusların sözünü tutmadığını göz önünde bulundurduğunda, bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.



100 BİNDEN FAZLASI ORDUYA KATILDI



Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Reznikov, vatandaşlara orduya katılma çağrısında bulundu. Reznikov, "100 binden fazla Ukrayna vatandaşı, orduya katıldı. 200 bin üzerinde vatandaşımız, ülkemizi korumak için Avrupa'dan döndü. Bunların arasında yabancı uyruklu gönüllüler de var." dedi.



SAVAŞI KAZANACAĞIZ



Rusya ile savaşı kazanacaklarını vurgulayan Reznikov, "Rusya'yı sayıyla değil, kaliteyle yeneceğiz. Ülke ekonomisi çalışınca ve savunma için gerekli imkanlar yaratınca ancak savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.



