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Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizindeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin de Temruk'ta yükleme için beklediğini açıkladı.

Ekleme: 11.03.2022 - 11:38 Güncelleme: 11.03.2022 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk'ta yükleme için bekliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bekliyorlar

Açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerin Kerch'de beklediği, hava müsaadeli varış limanlarına hareket edecekleri aktarıldı.
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