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Putin'den Rusya Ukrayna görüşmeleri ile ilgili flaş açıklama

Putin'den yeni açıklamalar geldi. Ukrayna ile görüşmelerde olumlu değişiklikler var...

Putin'den Rusya Ukrayna görüşmeleri ile ilgili flaş açıklama
Ekleme: 11.03.2022 - 14:36 Güncelleme: 11.03.2022 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Putin'den Rusya Ukrayna görüşmeleri ile ilgili flaş açıklama
Dün Antalya'da gerçekleşen tarihi Rusya Ukrayna zirvesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov zirve sonrası yaptığı açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeye hazır olduğunu söylemiş,. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise aynı formatta görüşmenin yeniden yapılmasına sıcak baktıklarını ifade ettmişti. Diplomasinin kalbi Antalya'da atmaya devam ederken Putin'den son dakika açıklamalar geldi.

'ÇÖZÜME HAZIRIRIZ' DENİLMİŞTİ

Barışa giden yolda ilk adımın atıldığı üst düzey görüşmeden müzakerelere devam kararı çıktı. Verilen olumlu mesajlarla Zelenski-Putin buluşması için de kapı aralandı. Ukraynalı Bakan Kuleba 'Bu formatta yeniden görüşmek için mutabıkız' derken Rus mevkidaşı Lavrov 'Türk dostlarımızın girişimiyle beşeri konuları görüştük. Çözüme hazırırız' dedi

PUTİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

Ayrıntılar geliyor....
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