NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir konuşma yapacak. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Genel Sekreter ayrıca Forum’un açılışı için Antalya’da bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.