NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyelik başvurusunun tartışıldığı günlerde birtakım temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir konuşma yapacak. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Genel Sekreter ayrıca Forum’un açılışı için Antalya’da bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.