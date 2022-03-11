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Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı

Rus işgaline maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol kentinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Türkiye'ye çağrıda bulunarak, Rus güçlerinin saldırıları sonrasında 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının bir camide mahsur kaldığını öne sürdü. İngiliz basını, Rusya'nın bahse konu camiyi bombaladığını belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da iddiaları doğruladı.

Ekleme: 11.03.2022 - 23:43 Güncelleme: 11.03.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimleri 16'ncı gününde sürüyor. Rus güçleri, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşattı.

Operasyonların ilk hedefi haline gelen kıyı kentlerinden Mariupol'de ise Ukrayna güçlerinin savunması sürüyor.

Rus işgaline karşı direnen şehrin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko ise çarpıcı bir iddiada bulundu.

UKRAYNALI BELEDİYE BAŞKANI: '34'Ü ÇOCUK 86 TÜRK VATANDAŞI BİR CAMİDE MAHSUR'
İngiltere merkezli The Telegraph'ta yer alan Reuters haber ajansı kaynaklı habere göre; Boyçenko, Türkiye'ye çağrıda bulunarak, Rus güçlerinin saldırıları sonrasında 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının bir camide mahsur kaldığını öne sürdü.

'RUSYA CAMİ BOMBALADI' İDDİASI
Sosyal medyada bölgeden gelişmeleri aktaran hesaplar da Rus güçlerinin şehirde bulunan Sultan Süleyman Camii'ni bombaladığını öne sürdü


Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı

BAKAN YARDIMCISI İDDİALARI DOĞRULADI
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da iddiaları doğrulayarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Tam şu anda Rusya ordusu Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan anısına yapılmış Muhteşem Cami'yi bombalıyor. Camide Türk vatandaşları dahil birçok yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor.'

Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı
Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı
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