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Mansur Yavaş yine bot hesaplarla algı peşinde!

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına geldiğinden vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Hizmet yapmamasının yanı sıra belediyenin bütçesini de sürekli içi boş reklamlara harcıyor.

Mansur Yavaş yine bot hesaplarla algı peşinde!
Ekleme: 11.03.2022 - 14:08 Güncelleme: 11.03.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş yine bot hesaplarla algı peşinde!
Seçim öncesi birçok vaatle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alan ancak vaatlerinin hepsini unutan CHP'li Mansur Yavaş'ın algı çalışması ortaya çıktı. Belediyenin bütçesini hizmet yerine reklamlara harcayan Yavaş'ın Twitter'da bot hesaplarla kendisine izlenme satın aldığı anlaşıldı. 

1. Mansur Yavaş'ın bot hesaplarla satın aldığı izlenme; 1,4 milyon


Mansur Yavaş yine bot hesaplarla algı peşinde! 

2.  Bir diğer tweette ise canlı yayın sırasında gerçek izleyici sayısı ortaya çıktı. Botsuz izlenme sayısı ise 172. 786...

Mansur Yavaş yine bot hesaplarla algı peşinde!
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