Mansur Yavaş yine bot hesaplarla algı peşinde! 

Seçim öncesi birçok vaatle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alan ancak vaatlerinin hepsini unutan CHP'li Mansur Yavaş'ın algı çalışması ortaya çıktı. Belediyenin bütçesini hizmet yerine reklamlara harcayan Yavaş'ın Twitter'da bot hesaplarla kendisine izlenme satın aldığı anlaşıldı.1. Mansur Yavaş'ın bot hesaplarla satın aldığı izlenme; 1,4 milyon2. Bir diğer tweette ise canlı yayın sırasında gerçek izleyici sayısı ortaya çıktı. Botsuz izlenme sayısı ise 172. 786...