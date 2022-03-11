Kritik Rusya Ukrayna savaşı gelişmesi: Türkiye'den Kiev Büyükelçiliği için yeni plan

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından ülkedeki vatandaşların tahliyesi için yoğun çaba gösteren Türkiye’nin Kiev’deki büyükelçiliğinin tahliye edilmesi planlanıyor.

Yoğun bombardıman altındaki Kiev'de şehir içinde çatışmaların başlaması ihtimaline karşı Türk büyükelçiliğinin Lviv şehrine taşınması gündeme alındı.Rus birliklerinin başkent Kiev'e çok yaklaşması ve meskün mahal çatışmalarının dozunun artması nedeniyle bu kararın alındığı değerlendiriliyor.