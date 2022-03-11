Kar fırtınası güçleniyor! Meteoroloji ve AKOM'dan flaş hava durumu uyarısı peş peşe geldi: Aybar zirveyi görmedi

Meteoroloji ve AKOM'dan edinilen son tahminlere göre İstanbul'da dün başlayan kar yağışının etkisi artmaya başladı. Şiddetlenerek sürecek olan aybar kar fırtınası birçok ilçede etkili olurken Başakşehir, Arnavutky, Silivri, Esenyurt gibi ilçelerde 10 santimetreyi gören noktalar oldu. Eyüp, Fatih ve Beşiktaş'ta da kar yağışı hızlandı, Barbaros Bulvarı'nı bir anda kar kapladı. Valilikten trafiğe mebcur kalmadıkça çıkılmaması uyarısı yapıldı. Beykoz'da da kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti, kazalar meydana geldi. Bakan Adil Karaismailoğlu ise sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada Cumartesi 18.00 ile Pazar sabahına dikkat çekti. Öte yandan TCDD Taşımacılık yoğun kar yağışı nedeniyle YHT seferlerini artırdı. İşte hava durumuna ilişkin gelen son dakika uyarıları. İstanbul'da otogar seferleri durduruldu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde bir çok ilçede sürdü. Mesai için yola çıkanlar otobüs duraklarında beklerken, günü Galata Köprüsü'nde balık tutarak karşılayanlar da oldu.



İstanbul'da sabah saatlerinde bir çok ilçede lapa lapa yağan kar etkisini sürdürüyor. Kar yağışı altında mesaiye gitmek için erken saatlerde yola çıkanlar, duraklarda otobüs bekledi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle trafiğe çıkan bazı otomobillerin güçlükle ilerlediği görüldü. Öte yandan gece boyunca balık tutan bazı kişiler, günü Galata Köprüsü'nde karın altında karşıladı.



İşte Bakanlık, Valilik, Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe gelen hava durumu uyarıları ve son dakika gelişmeleri



TÜM İLÇELER GÜNE KARLA UYANDI! İSTANBUL'DA TEDBİRLER ARTTIRILDI



İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini devam ettiriyor. Kar yağışı nedeniyle araçların seyir halinde iken gitmekte zorlandığı görüldü. Megakent'te etkili olan kar yağışı birçok noktada kendini göstermeye başladı. Gece başlayan kar yağışı sabahta devam etti. Araçları ile yola çıkan vatandaşların yokuşlarda zorluk çektiği görüldü. Birçok noktada da sürücülerin araçlarına zincir taktığı görüldü. Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışının gün içinde daha da etkili olacağı öğrenildi.



İSTANBUL İÇİN FLAŞ KARAR: TÜM OTOGARLARDAN ÇIKIŞLAR DURDURULDU



İstanbul Valisi Ali yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında "Kıymetli Hemşehrilerim, Bir sonraki duyuruya kadar; İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin ÇIKIŞLARI DURDURULMUŞTUR" dedi.



24 OCAK'A BENZER MANZARALAR! YOLDA KALANLAR VAR..



İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle zorluk çeken bazı sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mega kent İstanbul'da bazı yollarda araçların yolda kaldığı, trafiğin durma noktasına geldiği öğrenildi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular yolda kaldı. Başakşehir ve Bağcılar İSTOÇ mevkiinde 24 Ocak'takine benzer manzaralar görülürken trafik yoğunluğu da yüzde 58'in üzerine çıktı. Araçların yolda kaldığı, bazı yolcuların araçlarından inerek yürüyerek yollarına devam ettiği öğrenildi.



İşte İstanbul'da son durum ve il il Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları...



21 ŞEHİR DİKKAT! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.





HAVA SICAKLIĞI DAHA DA DÜŞECEK



Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



SON DAKİKA: Kar fırtınası güçleniyor! Meteoroloji ve AKOM'dan flaş hava durumu uyarısı peş peşe geldi: Aybar zirveyi görmedi



İSTANBUL DİKKAT! KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ



Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.



DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI



Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU UYARDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Pazar gününe kadar devam edecek yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var" dedi.



Pazar gününe kadar devam edecek yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Özellikle Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var" ifadelerini kullandı.



YOLLAR İÇİN HERHANGİ BİR KISITLAMA YOK



Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında 440 karla mücadele merkezinde 13 bin personel ve 12 bine yakın araçla karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM otoyolunda sabahın erken saatlerinde başlayan karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.



Sabah erken saatlerinden itibaren kamyonlar ve tırlar gibi ağır vasıtalarla ilgili kontrollü bir geçiş sağlandığını aktaran Karaismailoğlu, şu anda kontrollü geçişi de kaldırdıklarını, yollarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını söyledi. "Bir taraftan karla mücadele ekiplerimiz yollarda bir taraftan da merkezlerimizden, kameralardan, araç takip sistemlerinden ve arkadaşlarımızdan bilgi alarak mücadelemize devam ediyoruz" diyen Karaismailoğlu, kontrollü mücadeleyi pazar sabahına kadar sürdüreceklerini, vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci atlatmanın çabası içerisinde olduklarına dikkati çekti.



İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SON DURUM



İstanbul Havalimanı'nda olağanüstü bir mücadele olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Biraz önce Ankara'dan geldik herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün için İstanbul Havalimanı'nda 752 uçuş planlanmıştı.





Bu saate kadar 500'ü tamamlandı, gün içinde 752'ye ulaşacağız. Yine yarın ve cumartesi için de planlamalarımızı yapmış durumdayız.



Bugün bir problem yaşamadık. Yarın ve cumartesi günü de sorun yaşanmasını beklemiyoruz. Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor.



Onun için de tedbirlerimizi aldık. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için olağanüstü bir mücadele göstereceğiz."



YHT HATLARINA EK SEFERLER



Türkiye'nin dört bir yanında karla mücadele için görev başında olduklarını belirten Karaismailoğlu, havayolu, karayolu ve demiryollarında özverili bir mücadele verildiğini söyledi. Hava ve karayollarında olası yaşanacak gecikmeler için tren hatlarına ilave seferler koyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, vatandaşların hızlı trenleri de tercih edebileceğini, ancak şu anda planlanmış uçuşlarda herhangi bir sıkıntı olmadığını sözlerine ekledi.



VALİ YERLİKAYA DA İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU TEDBİRLERİNİ ŞU ŞEKİLDE AÇIKLAMIŞTI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel ile kamu kurumlarındaki hamile, malul ve engellilerin yarın idari izinli sayılacaklarını, bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışının da yasaklanacağını duyurdu.



Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kentteki kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, alınan yeni tedbirleri açıkladı.



Vali Yerlikaya, geçen salı günü AFAD'da, kaymakamlar, Büyükşehir, ilçe belediye başkanları, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik görevlileri, AFAD, AKOM, Türk Kızılay ve ilgili kurumların katılımıyla Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı yaptıklarını anımsattı.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu toplantıda yaptığı kapsamlı hava tahmin sunumuna göre, kuvvetli ve yoğun kar yağışının şehirde yol açabileceği olumsuz durumlara karşı alınabilecek tüm tedbirleri değerlendirdiklerini kaydeden Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden gelen veriler ışığında vatandaşların başta sağlığı, güvenliği ve huzuru için gerekli tüm idari tedbirleri aldıklarını, almaya da devam ettiklerini bildirdi.



Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanmaya karşı ilgili tüm kurumların 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri aktardı:



"Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında 754 personel, 209 araç, Kuzey Marmara Otoyolu ICA İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 215 personel, 117 araç, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 92 kilometrelik yol ağında 170 personel, 73 araç, Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde 22 bin 377 personel, 4 bin 457 araç, Jandarma Komutanlığımızda 87 noktada 435 timde görevli 2 bin 554 personel, Emniyet Müdürlüğümüzde 240 noktada 373 trafik, 1917 asayiş ekibi ile toplamda 24 bin 520 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel ile gerekli güvenlik tedbirlerini aldık."



AFAD YAKINDAN İZLİYOR



İstanbul Valisi Yerlikaya, AFAD'ın 207 personeli ve 78 aracıyla olumsuz hava koşullarına karşı 24 saat esasıyla görevinin başında olduğunu, Türk Kızılayın da 37 noktada 160'ı gönüllü toplam 317 personeli ve 90 aracıyla vatandaşlara ikram hizmeti sunmaya devam ettiğini söyledi.



Dün okullarda, üniversitelerde, anaokulu, gündüz bakımevi ve kreşlerde eğitime 14 Mart Pazartesi gününe dek ara verdiklerini hatırlatan Yerlikaya, aynı zamanda güvenlik, sağlık ile ulaşım hizmetleri dışındaki kurumlarda görev alan personelin bugün idari izinli sayılmasını kararlaştırdıklarını anımsattı.



Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un süreci anbean takip ettiğini kaydetti.



- Hareket halindeki tır ve kamyonlara kontrollü izin



Trakya ve Anadolu istikametinden saat 04.00 itibarıyla İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların şehre girişini, şehir içindeki tır ile kamyonların ise trafiğe çıkışını durdurduklarını hatırlatan Yerlikaya, hareket halindeki tır ve kamyonların en yakın park alanında durmalarını istediklerini söyledi.



Yerlikaya, Meteorolojiden aldıkları veriler ışığında bu araçların bugün saat 10.40 itibarıyla kontrollü şekilde geçişlerine izin verdiklerini, hava koşulları müsaade ettiği ölçüde geçişlerine izin vermeye devam edeceklerini kaydetti.



Gösterilen park alanlarında yapılan uyarı ve alınan tedbirlere uyan tüm sürücülere teşekkür eden Yerlikaya, güvenliğin öncelik olduğunu belirterek tüm sürücülere kazasız, güvenli ve hayırlı yolculuklar diledi.



Yerlikaya, gece boyunca otoyol hizmetleri ve park alanlarında sudan, sıcak çorbaya ikramlarını eksik etmeyen Türk Kızılaya da teşekkür etti.



Birkaç gün daha devam edeceği belirtilen olumsuz hava koşullarının gerektirdiği tedbirleri bilimsel veri ve istişareler aldıklarını, almaya da devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, bunları da süratle paylaştıklarını dile getirdi.



- Scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı



Yapılan değerlendirmeler sonucunda iki yeni karar daha aldıklarını açıklayan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:



"Bunlardan birincisi kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılmalarına karar verdik. Ayrıca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaklardır. İkinci olarak belirtmek isterim ki, bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır."



Yerlikaya, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.



Vatandaşlara ayrıca araçlarında mutlaka kış lastiği olması uyarısında bulunan Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 7/24 vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.



Vali Ali Yerlikaya, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gece gündüz demeden görev yapan bütün çalışanlara teşekkürlerini iletti.