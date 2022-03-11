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İstanbul'dan tanıdık kar manzaraları! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yine bilindik görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Üsküdar'da bir İETT otobüsü kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı.

Ekleme: 11.03.2022 - 01:47 Güncelleme: 11.03.2022 - 02:06 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'dan tanıdık kar manzaraları! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Alınan bilgiye göre, Meserburnu Caddesi'nden Sarıyer'e doğru seyreden İETT otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına çarptı.

Kaza nedeniyle 2 otobüste de hasar oluştu.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan İETT otobüsünün diğer şeride doğru kayması ve öteki araca çarpması yer alıyor.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı da sosyal medya hesabından kazayla ilgili mesaj paylaşarak İETT'yi sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Paylaşımda, 'Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün kafa kafaya gelerek çarpışması esnasında yaralanan 4 vatandaşımıza acil şifalar diliyor, bu kazaların tekrar yaşanmaması için İETT'yi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz' denildi.

İstanbul'dan tanıdık kar manzaraları! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı


İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI!

Öte yandan yine Üsküdar'da kontrolden çıkan bir İETT otobüsü, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası Üsküdar'da bir İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle panoda küçük patlamaların ardından yangın çıktı. Kaza sonrası otobüsten inerken patlamalar nedeniyle korku yaşayan yolcular, koşarak uzaklaştı.

Kaza sonrasında yaşananlar ep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'dan tanıdık kar manzaraları! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
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