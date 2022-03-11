İstanbul'da kar yağışı çilesi: Araçlar yollarda kaldı, Vatandaşlar inerek yürüdü

İstanbul'a yapılan yoğun kar yağışı uyarılarının ardından bugün beklenen oldu ve megakent güne şiddetli kar ile uyandı.Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar araçlardan ineren yollarına devam etti.Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular yolda kaldı.Bağcılar İSTOÇ mevkiinde araçların yolda kaldığı, bazı yolcuların araçlarından inerek yürüyerek yollarına devam ettiği öğrenildi.Yenibosna metrobüs durağında da yoğunluk yaşandığı görüldü.Pendik'te de tır devrildi. Sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.