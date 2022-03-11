İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla alışveriş merkezlerinin 12:00'de müşteri kabulüne başlayıp 19:00'da kapatılmasına karar verildi.
İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olurken alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." dedi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." dedi.