İmamoğlu'ndan akla ziyan açıklama: 'Dışarı çıkmayın'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışlarında yine İstanbul vatandaşını koruyamadı. İmamoğlu önlem almak yerine yaptığı açıklamayla yine eleştirilerin odağı oldu.

Geçtiğimiz ay İstanbul’da yaşanan şiddetli kar yağışlarında yüzlerce vatandaş mağdur olmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu hiçbir önlem almamıştı. Önlem almamanın yanı sıra kar küreme araçlarıyla bir balıkçıda alem yapmıştı. CHP’li İmamoğlu’nun bu sorumsuzluğu her kesimden büyük tepki toplamıştı. Bugün ve haftasonunu kapsayan ve tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla Ekrem İmamoğlu yine sınıfta kaldı. Vatandaşı mağdur etmekten bıkmayan İmamoğlu, önlem almak yerine akla ziyan bit açıklama yaptı. İmamoğlu vatandaşlara hizmet etmek ve hayatlarını kolaylaştırmak yerineaçıklamasında bulundu.