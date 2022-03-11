İBB'nin şoförü yollara böyle isyan etti!

Günler öncesinden gelen uyarılara rağmen İstanbullu kara yine hazırlıksız yakalandı. CHP'li İBB'ye bağlı İETT şoförleri dahi yaşanan mağduriyete böyle isyan etti.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün etkisini hızla sürdürüyor. Alınması gereken önlemlerin yerine getirilmemesi sebebiyle İstanbullu vatandaşların birçoğu yine yollarda mağdur oldu. Pendik'te bir İETT otobüsünün tuzlama yapılmayan yolda kalması sonrası şoför araçtan inerek isyan etti. Yolcularda bu isyanı kameraya aldı. Hem şoför hem yolcular CHP'li İBB'nin önlem almayışı sebebiyle yaşananlara isyan etti.