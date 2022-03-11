Evlat nöbetindeki annelerden Kılıçdaroğlu'na tepki! 'CHP bize kumpas kurdu'

Bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam 2.5 yıldır görmezden geldiği evlat nöbetindeki aileleri HDP il binası önündeki çadırda ziyarek etme cesareti gösteremedi. Kılıçdaroğlu önceki gece evlat nöbeti tutan ailelerden bir kısmının kaldığı otele habersizce giderek ailelerle görüşmek istedi. Ancak aileler, görüşmeyeceklerini ileterek Kılıçdaroğlu'ndan eylem yaptıkları HDP il binası önündeki çadıra gelmesini istedi. Ailelerden Ayşegül Biçer ve eşi Rauf Biçer ile Celil Begdaş, otelin lobisinde bir araya geldikleri Kılıçdaroğlu'na ziyaretin böyle yapılmasının doğru olmadığını iletti. Yaklaşık 2 dakika süren görüşmede Ayşegül Biçer, "Görüşme yeri burası değil. Annelerle görüşme gibi bir isteğiniz varsa, HDP'nin önündeki çadıra gelin" diyerek otelden ayrıldı.CHP, ailelerin çadıra davet ettiği o kısa buluşma sırasında çekilen fotoğrafları "Kılıçdaroğlu'nun ailelere ziyareti" gibi servis etti. Kılıçdaroğlu ile otel lobisinde görüşmek istemediklerini ilettikleri halde CHP'nin ziyaret yapılmış gibi algı oluşturmaya çalışmasına ailelerden tepki yağdı.Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan aileler adına açıklama yapan Ruken Canbey, "Biz üç yıldır aileler olarak buradayız. Kemal Kılıçdaroğlu bizimle görüşmek yerine otele baskın yapar gibi geldi. Otelde bizimle görüşmek istedi ancak biz bu talebi reddettik. İki arkadaşımızı temsilci olarak gönderdik, biz ailelere kumpas kurup çektikleri fotoğrafları paylaşım yaparak görüşme gibi gösterdiler. Bizi dinlemiş gibi gösterdiler. Hem o fotoğraflar hem o haberler yalandır. Bizimle görüşme yeri burasıdır, otel değil. İki gündür Diyarbakır'da 'demokrasi', 'helalleşme' diyor, burada acı çeken aileleri dinlemeye gelmeyen Kılıçdaroğlu'nu şiddetle eleştiriyoruz. Kılıçdaroğlu, dostlarından izin alamadığı için annelere gelemedi" dedi.Annelerden Mevlüde Üçdağ ise, "Kılıçdaroğlu otele baskın yaparak annelerle görüşmüş izlenimini verdi. Otele değil buraya gelip bizim hikâyemizi dinleseydi. Cesaretli olup gelemedi. Çünkü HDP ve ortaklarından izin alamadı" diye konuştu.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır gezisi sırasında bir düğün salonunda partiye katılım töreni sırasında tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş ile kısa bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, 1980 darbesinde Diyarbakır Cezaevi'nde yatan tutuklu İsa Güneş'i de evinde ziyaret etti.