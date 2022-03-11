Bolu Belediyesi'nde çalışan işçi Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştı! HDP'li Gergerlioğlu ile Tanju Özcan birbirine girdi

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla Bolu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün işten çıkarıldığı ileri sürüldü. BoluBelediye Başkanı Tanju Özcan ise 'Kararın kesin ve geri dönülemez' olduğuna dair bir açıklama yaptı.HDP 25. 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Demirtaş fotoğrafı paylaşan işçiyi işten çıkarması olayı hakkındasosyal medyadan tepki göstererek şunları söyledi: 'Mahire Yentür Bolu Belediyesi temizlik emekçisi bir Kürt kadını. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı diye işten atıldıBaşkan Tanju Özcan: 'Kararımız kesin ve geri dönülemez' dedi. Hem Selahattin Demirtaş sayesinde belediyeleri alın, hem Demirtaş'ı sevenleri işten atınşaşırmadık!'HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi'nde çalışan işçinin Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarılması iddialarıyla ilgili olaraksosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gergerlioğlu şunları söyledi: 'Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi'nden çıkarıldı. Suçu mu?Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşmak!!! Mahire Yentür'ün mektubu aşağıda. İşten çıkartılmakla kalınmadı, sosyal dışlama da yaşadı! Cevap vermekisteyene kulağımız açıktır.'Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gergerlioğlu'nun bu açıklamaları sonrasında sosyal medyadan Gergerlioğlu'na ve HDP'lilere yüklendi.CHP'li Tanju Özcan'ın sosyal medyadan yaptığı sert açıklamaları ise şöyle: 'Bana ırkçı, faşist diyenler şunu iyi bilsinler. Kürtler bu milletin asli unsurudur. Artık şunu hepinizöğrenin; 'Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur. Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri… Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi…'