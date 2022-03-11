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Bolu Belediyesi'nde çalışan işçi Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştı! HDP'li Gergerlioğlu ile Tanju Özcan birbirine girdi

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi’nde çalışan temizlik işçisi Mahire Yentür’ün işten çıkarıldığı iddia edildi. Bu olayın ardından HDP’li vekillerle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan birbirine girdi. Özcan işten çıkarılma olayı hakkında HDP’li vekillere sosyal medyadan sert bir yanıt vererek “Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri… Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi…” dedi

Bolu Belediyesi'nde çalışan işçi Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştı! HDP'li Gergerlioğlu ile Tanju Özcan birbirine girdi
Ekleme: 11.03.2022 - 11:11 Güncelleme: 11.03.2022 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Bolu Belediyesi'nde çalışan işçi Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştı! HDP'li Gergerlioğlu ile Tanju Özcan birbirine girdi

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla Bolu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan ise 'Kararın kesin ve geri dönülemez' olduğuna dair bir açıklama yaptı.

Bolu Belediyesi'nde çalışan işçi Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştı! HDP'li Gergerlioğlu ile Tanju Özcan birbirine girdi

'HEM DEMİRTAŞ SAYESİNDE BELEDİYELERİ ALIN, HEM DEMİRTAŞ'I SEVENLERİ İŞTEN ATIN ŞAŞIRMADIK!'

HDP 25. 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Demirtaş fotoğrafı paylaşan işçiyi işten çıkarması olayı hakkında
sosyal medyadan tepki göstererek şunları söyledi: 'Mahire Yentür Bolu Belediyesi temizlik emekçisi bir Kürt kadını. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı diye işten atıldı
Başkan Tanju Özcan: 'Kararımız kesin ve geri dönülemez' dedi. Hem Selahattin Demirtaş sayesinde belediyeleri alın, hem Demirtaş'ı sevenleri işten atın
şaşırmadık!'

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi'nde çalışan işçinin Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarılması iddialarıyla ilgili olarak
sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gergerlioğlu şunları söyledi: 'Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi'nden çıkarıldı. Suçu mu?
Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşmak!!! Mahire Yentür'ün mektubu aşağıda. İşten çıkartılmakla kalınmadı, sosyal dışlama da yaşadı! Cevap vermek
isteyene kulağımız açıktır.'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gergerlioğlu'nun bu açıklamaları sonrasında sosyal medyadan Gergerlioğlu'na ve HDP'lilere yüklendi.

'BANA İFTİRALAR ATAN AYRILIKÇI, KİMLİK MİLLİYETÇİLERİ, SÖZDE MİLLETVEKİLLERİ…'

CHP'li Tanju Özcan'ın sosyal medyadan yaptığı sert açıklamaları ise şöyle: 'Bana ırkçı, faşist diyenler şunu iyi bilsinler. Kürtler bu milletin asli unsurudur. Artık şunu hepiniz
öğrenin; 'Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur. Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri… Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi…'
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Bolu Belediyesi'nde çalışan işçi Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştı! HDP'li Gergerlioğlu ile Tanju Özcan birbirine girdi
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