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Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Ekleme: 11.03.2022 - 18:10 Güncelleme: 11.03.2022 - 18:11 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
Başkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.

GÖRÜŞME 35 DAKİKA SÜRDÜ

Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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