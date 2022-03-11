Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.GÖRÜŞME 35 DAKİKA SÜRDÜErdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.