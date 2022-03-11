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Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Stoltenberg, bugün Forum’un açılışı için Antalya’da bulunacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek. Başkan Erdoğan'la görüşmesi öncesinde konuşan Stoltenberg, "Rusya'nın saldırısının hepimiz için sonuçları olacak. Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Ekleme: 11.03.2022 - 12:18 Güncelleme: 11.03.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'nda bir konuşma yapacak. Güncel 11.03.2022 10:54 - Son Güncelleme: 11.03.2022 12:15

Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Stoltenberg, bugün Forum'un açılışı için Antalya'da bulunacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir televizyon programında soruları yanıtladı. Stoltenberg, Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ile ilgili,
"Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz" derken, "Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki" ifadelerini kullandı. NATO'nun bölgedeki gücünü artırıp artırmayacağı üzerine Genel Sekreter, "Haziran'da Madrid'de caydırıcılık için önemli kararlar alınacak" dedi. Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip
değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini
artırmalı" diye konuştu

NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın saldırısının hepimiz için sonuçları olacak" şeklinde konuştu. Stoltenberg son olarak Antalya diplomasi forumuna övgüde bulunarak, "Erdoğan ile
görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
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Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum
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