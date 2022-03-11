Bakan Çavuşoğlu: Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:Avrupa Diplomasi Forumu, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi.Dünyadaki devletlerin 3'te birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada (Antalya Diplomasi Forumu'nda) en üst düzeylerde temsil ediliyor.Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor.Dünyada eşitsizlik daha da genişliyor. uyumu kolaylaştırmak ve iş birliğini teşvik etmek gerekiyor.(ADF) Burası bir Birleşmiş Milletler ortamı sağlıyor.Dünya devletlerinin üçte biri burada temsil ediliyor.