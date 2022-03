ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaptırımları açıkladı! 'Rus ekonomisine darbe indireceğiz'

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı."RUSYA'NIN TİCARET YAPMASI ZORLAŞTIRILACAK"Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:"Alkol, deniz mahsulleri ithalatını durduruyoruz. Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Ticaretten kayırılan ülke statüsünden çıkarıyoruz. Bunlar atacağımız son adımlar değil. Putin'i sert bir şekilde vuracağız dedik."RUS EKONOMİSİNİ ÇÖKERTİYORUZ"Bu yaptırımların toplamıyla Rus ekonomisini çökertiyoruz. 1 dolar 200 ruble oldu. Moskova borsası şu an kapalı. Açıldığı an çökecek bunu biliyorlar. Uluslararası topluluklar Rusya'dan çekilmeye devam ediyor."NATO'NUN HER KARIŞ TOPRAĞI KORUNACAK"Ukrayna halkını destekliyoruz. Yaptırımlar Rus ekonomisini çökertiyor.İnsani yardım son iki haftada 107 milyon dolara yükseldi. Dün akşam bu konuda iki partili harcama onaylandı. Rus işgaline karşı Ukrayna kendini savunacak silahlara sahip olmalı. Biz para yardım ne gerekiyorsa yapacağız.Avrupa'daki müttefiklerimizle birlikte hareket ediyoruz. NATO'nun her karış toprağı korunacak. Biz Rusya'ya karşı Ukrayna'da savaşmayacağız.Böyle bir şey 3. Dünya Savaşı anlamına geliyor. Ama Putin Ukrayna'da zafere ulaşamayacak."