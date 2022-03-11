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2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Meta'ya ait popüler uygulamanın, son olarak kullanıcıların WhatsApp grupları içinde anket yapmasına izin verecek yeni bir özelliğin üzerinde çalıştığı keşfedildi. WhatsApp'ın rakibi Telegram ise 2018'den beri kullanıcılarının anket oluşturmasına izin veriyor.

Ekleme: 11.03.2022 - 01:36 Güncelleme: 11.03.2022 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor
Telegram'ın rakibi popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda yeni özellikler ile gündeme geliyor. Platform kısa süre önce sesli not kaydederken duraklatma/devam ettirme özelliği ile ses getirmişti. Şimdi ise yeni bir özelliğin yolda olduğu ortaya çıktı.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ

WABetainfo tarafından yapılan keşfe göre, WhatsApp, kullanıcıların WhatsApp grupları içinde anket yapmasına izin verecek anket özelliği üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bir ekran görüntüsünde, WhatsApp'ın anket özelliği şöyle görünüyor;

Bu görüntüde bir anket sorusu oluşturma ekranıyla karşılaşıyoruz. Bir sonraki aşamada ise kullanıcı muhtemelen grup üyelerinin oy kullanabilecekleri seçenekleri ekleyecek ve anketi tamamlayacak.

GELİŞTİRME AŞAMASINDA

WhatsApp'ın anket özelliği henüz geliştirme aşamasında. Bu yüzden henüz WhatsApp'ın kararlı sürümlerinde bulunmuyor. Öte yandan anketlerin yalnızca WhatsApp gruplarında kullanılabileceği ve uçtan uca şifreleneceği belirtiliyor.

Telegram'ın ise 2018'den beri kullanıcılarının anket oluşturmasına izin verdiği ifade ediliyor.




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