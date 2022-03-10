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Ukrayna’da esir alınan Rus askeri: Bu savaş sadece Putin’e lazım

Ukrayna’da esir alınan Rus askerleri kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Esir askerlerden Andrey Çuvaterevskiy, “Ne Ukrayna’ya ne de Rusya’ya bu savaş lazım değil sadece Putin’e lazım” dedi.

Ukrayna’da esir alınan Rus askeri: Bu savaş sadece Putin’e lazım
Ekleme: 10.03.2022 - 09:19 Güncelleme: 10.03.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna’da esir alınan Rus askeri: Bu savaş sadece Putin’e lazım
Ukrayna, esir aldıkları Rus askerlerinin basın toplantısında konuşmasına izin verdi.

Rus halkına seslenen esir asker Andrey Çuvaterevskiy, "Ruslar, savaşı durdurmak için her şeyi yapın. Ne Ukrayna’ya ne de Rusya’ya bu savaş lazım değil sadece Putin’e lazım. Devlet Başkanı’nın bir şekilde anlamasını sağlayın. Askerleri teknik araçlardan uzaklaştırın sivil haklı vurmasınlar. Eğer sokağa çıkarsanız Devlet Başkanı askerlerini geri çağıracak ve savaş olmayacak. Bizim toprağa ihtiyacımız yok ama herhalde Putin’in var. Kimse savaşmak istemiyor. Bizi buraya gönderen yönetimden nefret ediyoruz. Hükümetin çıkarları için bizi buraya attılar" dedi.

"Rus halkı kalkın"

Mihail Kulikov isimli esir asker ise Rus halkına çağrıda bulunarak, "Rus halkı kalkın. Sizin çocuklarınız burada. Ukrayna halkının çocukları zarar görüyor. Kimseden korkmayın Ukrayna kimseden korkmuyor. Son nefere kadar savaşacaklar" ifadelerini kullandı.
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