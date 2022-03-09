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THY'dan, Suudi Arabistan açıklaması

Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan yönetiminin almış olduğu yeni kararlar doğrultusunda seyahat kuralları güncellemesi paylaştı. Alınan kararla artık S.Arabistan'a girişlerde PCR testi ve karantina uygulaması kaldırıldı.

Ekleme: 9.03.2022 - 23:59 Güncelleme: 10.03.2022 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
THY'dan, Suudi Arabistan açıklaması
Türk Hava Yolları (THY) Suudi Arabistan yolculuğu için geçerli yeni bir seyahat güncellemesi paylaştı.

Suudi Arabistan devletinin almış olduğu yeni kararlar doğrultusunda alınan kararla birlikte Suudi Arabistan'a girişlerde PCR testi ve karantina uygulaması kaldırıldı.

THY'nın almış olduğu kararlar şu şekilde;

1. Suudi Arabistan'a girişlerde PCR testi ve KARANTİNA uygulaması kaldırılmıştır.

2. 2 doz ve üzeri aşı yaptırmış olan ve Suudi Arabistan`da ikamet sahibi yolcularımızın aşılarını nerede yaptırdıklarına bakılmaksızın ülkeye girebilmeleri adına uçuştan önce https://muqeem.sa/#/vaccineregistration/home adresi üzerinden aşılarını sisteme tanıtmaları gerekmektedir.

3. Boarding (uçağa kabul aşaması) esnasında tüm yolcularımızın Sehhaty uygulamasından temin edilmiş aşı sertifikalarını beyan etmeleri gerekmektedir.

4. Turist vizeli yolcuların Türkiye üzerinden (Transit) ya da direkt Suudi Arabistan'a girişlerine izin verilmemektedir.

5. 2 doz aşı yaptırmış olan yolcularımızın 2. doz aşıları üzerinden 8 ay geçmemiş olması gerekmektedir.

6. 18 yaş altı çocukların aşı durumuna bakılmaksızın Suudi Arabistan'a girişlerine izin verilmektedir. (18 yaş ve üstü çocuklar için 2. Madde kuralı geçerlidir)

7. Ticari ve ziyaret vizeli yolcularımızın 2 ve üzeri doz aşıları ile birlikte Covid-19 tedavisini kapsayan seyahat sigortalarını varıştan önce https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home adresi üzerinden sisteme tanıtmaları gerekmektedir. (Sadece Cidde varışlı seferler için geçerlidir)
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