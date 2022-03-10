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Şanlıurfa’da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu

Şanlıurfa'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit düştü.

Ekleme: 10.03.2022 - 01:33 Güncelleme: 10.03.2022 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Şanlıurfa'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit düştü. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldığı belirtildi.

Olayda bir komiser yardımcısıyla bir polis memurunun ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır.'

Olayda yaralanan diğer polis de tedavi gördüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Şanlıurfa’da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu

Şehit komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, yarın İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilmesi bekleniyor.

Merkez Haliliye ilçesindeki Ortadoğu Sağlık Merkezi Kavşağı'nda silahla yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılmıştı.

Şanlıurfa’da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu

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