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Rusya gübre ihracatını askıya aldı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, gübre ihracatını geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu. Rusya, küresel gübre ihracatındaki yaklaşık 12'lik payıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Ekleme: 10.03.2022 - 18:47 Güncelleme: 10.03.2022 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
Rusya gübre ihracatını askıya aldı
İki haftayı geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tarımdan ekonomiye birçok sektörde kriz yaşanıyor. Rus güçleri, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşattı. Uluslararası kamuoyu tarafından yapılan ateşkes çağrıları kısmen karşılık bulsa da cephede çatışmalar sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları sonrası Moskova yönetimini hedef alan en büyük yaptırım ABD tarafından yapılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde açıkladığı yaptırımlarla, Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasakladığını duyurmuştu. Biden'a ilk destek ise İngiltere'den gelmiş ve Moskova yönetimine benzer yaptırımlar uygulanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, yaptırımlara hammadde ve ürün ihracatlarını yıl sonuna kadar yasaklayarak yanıt vermişti.

GÜBRE İHRACATI DA ASKIYA ALINDI

Öte yandan bugün açıklama yapan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, gübre ihracatını da geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

Rusya, küresel gübre ihracatındaki yaklaşık 12'lik payıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.

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