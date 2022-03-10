Rus savaş uçağının pilotundan Putin'i zora sokacak itiraf!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde 'savaş suçu' işlendiği iddiaları tartışılmaya devam ediliyor. Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında sivillerin öldüğü ve bunun savaş suçu olduğu yönündeki açıklamalar birbiri ardına gelirken Rusya tarafı ise savaş suçu iddialarını reddediyor. Son olarak Rusya'yı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zora sokabilecek bir itiraf geldi."SİVİL ALANLARI VURDUK"Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılar 24 Şubat’tan bu yana devam ederken Ukraynalı askerler tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının esir alınan birinci sınıf pilotu Aleksandır Krasnayarzev, sivil alanları vurduklarını itiraf ederek meslektaşlarına seslendi. Krasnayarzev, "Ukrayna topraklarında savaş amaçlı uçuşlarda yer aldım. 3 kere uçuş gerçekleştirdim üçüncüsünde vuruldum. Bize askeri alanlar üzerine çalıştığımız söylendi, ancak verilen koordinatların Çernigov’da sivil yerleşim yerlerine ait olduğu çıktı. Öte yandan biz kontrol edilemeyen bombalar kullanıyoruz, daha fazla can kaybına ulaşabilmek için. Hava saldırılarımız sonrasında yerleşim yerlerinin yerle bir edildiğini kendi gözümle gördüm. Mariupol şehrinde çocuk hastanesi vuruldu. Rus askerlerine sesleniyorum. Ukrayna karşısında savaşa girmeyin. Çocukları ve kadınları öldürmeyin" dedi.RUSYA, MARİUPOL'DAKİ ÇOCUK VE DOĞUM HASTANESİNE YAPILAN SALDIRIYI REDDETTİDün Ukrayna’nın güneyindeki Mariupol kentindeki çocuk ve doğum hastanesi Rusya tarafından vurulmuştu. Dünyanın tepkisini çeken olayın ardından Rusya saldırı iddialarını reddederek, bunun Rus karşıtlığını arttırmaya yönelik bir provokasyon girişimi olduğunu savundu.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle belirtmek isterim ki Rusya Savunma Bakanlığı, dün kentteki sivillerin güvenli tahliyesi için ‘sessizlik rejimi’ ilan etmişti. Rus Hava Kuvvetleri kesinlikle Mariupol bölgesinde karadaki hedefleri vurmaya yönelik herhangi bir görev yerine getirmedi. Kiev’deki aşırı milliyetçi rejimin temsilcileri tarafından yapılan açıklamaların, hastane ile ilgili fotoğrafların analizi, gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırısının, Batılı kitleler arasında Rus karşıtlığı duyguları beslemeye yönelik tamamen planlanmış bir provokasyon olduğuna hiç şüphe bırakmıyor” dedi.“Hastane arazisinin fotoğrafları, hastanenin yakınında iki ayrı mizansen patlamanın kanıtlarını içeriyor” ifadelerini kullanan Konaşenkov, “Bunlardan biri yeraltında derinde, diğeri ise hastane binasına yönlendirilen düşük güçte bir patlama. Binaya verilen dış ve iç hasarın özellikleri, bu mizansenin yapıldığı Avrupa ve ABD’de profesyonel olmayan kitlesel izleyicileri yanıltabilir. Ama uzmanları yanıltamaz. Fugas tipi uçak mühimmatı, en düşük güce sahip olsa bile binanın dış duvarlarından hiçbir şey bırakmazdı” dedi.