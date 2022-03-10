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Reklam var icraat yok! Mansur Yavaş, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi; şehrin birçok noktasına "Kanserojen su boruları yenileniyor" başlıklı afişler astı ancak Mansur Yavaş, göreve geldikten bu yana 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi. SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemediler... 2014-2019 arasında yenilenen asbestli boru miktarı yaklaşık 2000 kilometredir. 2019 yerel seçimleri sonrasına kalan 220 kilometrelik kısım ise CHP'li belediyece 3 yıldır bitirilememiştir" dedi.

Reklam var icraat yok! Mansur Yavaş, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi!
Ekleme: 10.03.2022 - 10:15 Güncelleme: 10.03.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Reklam var icraat yok! Mansur Yavaş, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi!
Ankara Büyükşehir Belediyesi; şehrin birçok noktasına "Kanserojen su boruları yenileniyor" başlıklı afişler asarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemediği ortaya çıktı.

ÜNAL: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3 YILDA 220 KİLOMETRELİK BORUYU YENİLEYEMEDİ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; bilboardlarla halkın duygularının istismar edildiğini, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemediğini söyledi.

Fatih Ünal, şunları söyledi:

"2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye sınırları tüm Ankara'yı kapsayınca taşra ilçelerde ve köylerde var olan asbestli borular büyük oranda yenilenmiştir. 2014-2019 arasında yenilenen asbestli boru miktarı yaklaşık 2000 kilometredir. 2019 yerel seçimleri sonrasına kalan 220 kilometrelik kısım ise CHP'li belediyece 3 yıldır bitirilememiştir."

"BİLBOARDLARLA HALKIN DUYGULARINI İSTİSMAR EDİYORLAR"

"Sayın Mansur Yavaş, caddelere astırdığı 'Kanserojen su boruları yenileniyor' bilbordları ile 3 yılın sonunda hâlâ Ankaralıları kandırmakla meşgul. Halbuki 2020 yılında, boruları 1 yılda yenileyeceği sözünü bizzat kendisi vermişti. Maalesef bunu da yarım kalan diğer işleri gibi bitiremedi."

"BU YAPILAN SUÇ BASTIRMAKTIR..."

"Caddelere büyük puntolarla yazılar yazdırarak halkı infiale sevk edip, duygularını istismar etmekten çekinmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı suç bastırmaktan başka bir şey değildir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar artık mızrak çuvala sığmıyor. Ankaralı hemşehrilerimiz CHP ile Ankara'ya hizmet gelmeyeceğini görmüş oldular."

MANSUR YAVAŞ, "ASBESTLİ BORU KANSEROJEN DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş; Beypazarı Belediye Başkanı dönemde, 20 Mayıs 2009 tarihinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"'Beypazarı'nda asbestli, kanserojen su boruları var' diyorlar. Bir belediye başkanının bunu bilmemesi imkansız.. Asbestli boru kanserojen değildir, asbestin tozu ve onu solumak kanserojendir. Kendisini kınıyorum. İnsanları paniğe itiyor, asbestli borular zararlı değil, her yerde kullanılıyor, Ankara'da bile"
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