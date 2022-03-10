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MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti sırasında ortaya çıkan manzaralar ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli "CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir
Ekleme: 10.03.2022 - 17:38 Güncelleme: 10.03.2022 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, ziyarette ortaya çıkan manzaraları "Bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiştir" sözleriyle tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir.

Kılıçdaroğlu, düzenlenen toplantıya katılanlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasının bir yerinde, "bana her şeyi açık açık sorabilirsiniz" diyerek sözde demokrat bir imaj vermeye, gerçeklerle bağdaşmayan her düşünceye açık bir profil çizmeye heveslenmiştir.

Tarihsel kökü Diyarbakır'da kurulan Akkoyunlulara dayanan bir vatan evladı olarak Kılıçdaroğlu'na benim de sorularım vardır ve cevabını almak en doğal hakkımdır. Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan.

PKK, 1978 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin Fis Köyü'nde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla.

Terörist Demirtaş'ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa'ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan'ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim.

Sayın Kılıçdaroğlu, son sorum şudur: 28 Şubat 2022 tarihinde yuvarlak masa etrafında buluştuğun zillet ortaklarına bağımsız büyük Kürdistan'a taraftar olup olmadıklarını sorup onların gerçek niyetini, kafalarının içinde saklı duran kanaatlerini öğrenmeyi aklından geçiriyor musun?

Ülkemiz tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorken Kılıçdaroğlu'nu dürte dürte harekete geçirip fitne görevine sevk edenler, hem küresel husumetin hem de bölgesel çatışmaların devamını projelendiren odaklardır. CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir.
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