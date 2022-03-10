Mansur Yavaş'tan dahiyane çözüm: Otobüs yoksa özel araç kullansınlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. CHP'li Yavaş hizmete devam etmeyen özel halk otobüsü ve dolmuşlar için çözüm üretmek yerine vatandaşların özel araçlarını kullanmalarını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Şehir içi ulaşımda yaşanan sorunlarla sık sık gündeme gelen CHP'li Mansur Yavaş bu kez de Twitter hesabından yayınladığı son videoyla Ankara vatandaşını çileden çıkardı.CHP'li Mansur Yavaş özel halk otobüsü ve dolmuşların hizmete devam etmeme kararlarına karşı bir çözüm üretmek yerine, yayınladığı videoda vatandaşa 'Özel araçlarınızı kullanın' dedi. Bu çözüm üzerine Ankara halkı '', '', '' şeklinde yorumlarda bulundu.