Lavrov doğum hastanesinin neden vurulduğunu açıkladı

Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi için bugün dünyanın gözü Antalya'daydı. Türkiye'nin öncülük ettiği ve savaşın taraflarından en üst düzey görüşmesinin gerçekleştiği zirvenin ardından soruları cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusunu yanıtladı. İşte Lavrov'un son dakika açıklamaları

Rusya Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve çatışmaların tamamen sona ermesi için en ciddi girişimin yaşandığı günde tarafların dışişleri bakanlarından önemli açıklamalar geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği Antalya'da savaşın seyri açısından sıcak saatler yaşanıyor.. Türkiye'nin öncülük ettiği ve savaşın taraflarından en üst düzey görüşmesinin gerçekleştiği zirvenin ardından soruları cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Hamile kadınların olduğu iddia edilen doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusunu yanıtladı. İşte Lavrov'un son dakika açıklamaları;



"Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor" diyen Lavrov, "AB dahil olmak üzere diğer ülkeler, Ukrayna'ya ölümcül silahlar göndererek tehlikeli bir şekilde hareket ediyor" diye konuştu.





DOĞUM HASTANESİ NEDEN VURULDU?



Rusya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır" derken, Moskova'nın Birleşmiş Milletler'e Mariupol'daki bombalanan doğum hastanesinin aşırı sağcı Azak taburu tarafından alındığına dair kanıt sunduğunu söyledi.



"ORADA KADIN DA YOK, HASTA DA"



Lavrov şöyle devam etti: Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi





"İKİ ÜLKENİN LİDERLERİ GÖRÜŞECEK Mİ?"



Sergey Lavrov, "Ukrayna'daki güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız" derken, "Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO'nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna'nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz" şeklinde konuştu.



"Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor" diyen Lavrov, "Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük" ifadelerini kullandı.



