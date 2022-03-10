  • USD: 14,61 - 14,63
  • EURO: 15,99 - 16,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lavrov doğum hastanesinin neden vurulduğunu açıkladı

Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi için bugün dünyanın gözü Antalya'daydı. Türkiye'nin öncülük ettiği ve savaşın taraflarından en üst düzey görüşmesinin gerçekleştiği zirvenin ardından soruları cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusunu yanıtladı. İşte Lavrov'un son dakika açıklamaları

Ekleme: 10.03.2022 - 14:14 Güncelleme: 10.03.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve çatışmaların tamamen sona ermesi için en ciddi girişimin yaşandığı günde tarafların dışişleri bakanlarından önemli açıklamalar geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği Antalya'da savaşın seyri açısından sıcak saatler yaşanıyor.. Türkiye'nin öncülük ettiği ve savaşın taraflarından en üst düzey görüşmesinin gerçekleştiği zirvenin ardından soruları cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Hamile kadınların olduğu iddia edilen doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusunu yanıtladı. İşte Lavrov'un son dakika açıklamaları;

"Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor" diyen Lavrov, "AB dahil olmak üzere diğer ülkeler, Ukrayna'ya ölümcül silahlar göndererek tehlikeli bir şekilde hareket ediyor" diye konuştu.


DOĞUM HASTANESİ NEDEN VURULDU?

Rusya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır" derken, Moskova'nın Birleşmiş Milletler'e Mariupol'daki bombalanan doğum hastanesinin aşırı sağcı Azak taburu tarafından alındığına dair kanıt sunduğunu söyledi.

"ORADA KADIN DA YOK, HASTA DA"

Lavrov şöyle devam etti: Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi


"İKİ ÜLKENİN LİDERLERİ GÖRÜŞECEK Mİ?"

Sergey Lavrov, "Ukrayna'daki güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız" derken, "Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO'nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna'nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor" diyen Lavrov, "Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...
Rusya Ukrayna zirvesinde medya savaşı! Rus Sözcü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!
Lavrov doğum hastanesinin neden vurulduğunu açıkladı
Antalya'daki zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar!
İBB, Beşiktaş'ta 112 çınar ağacını kesti
Kremlin'den flaş Putin - Zelenskiy zirvesi açıklaması! Dünyanın beklediği görüşmede Antalya vurgusu
Ukraynalılara kucak açan Avrupa, Afrikalı mültecileri öldüresiye dövdü!
CHP'li isim rüşvetten tutuklandı!
Dünyanın gözü tarihi zirvede! Rusya Ukrayna savaşında dış basın Türkiye’yi manşete taşıdı
Rusya Ukrayna savaşında tarihi gün! Dünyanın gözü Türkiye'de! İlk kareler geldi...
: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Rusya-Ukrayna savaşı da Başkan Erdoğan'a bağlandı...
Mansur Yavaş'tan dahiyane çözüm: Otobüs yoksa özel araç kullansınlar
TOKİ'den yeni proje! İşte başvuru tarihi ve şartları...
Reklam var icraat yok! Mansur Yavaş, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi!
Uyarılara rağmen yollar tuzlanmadı! İETT otobüsleri yollarda kaldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
Ukrayna'dan tahliyeler geride binlerce hikayeyi barındırıyor: Bizim kahramanımız Türkiye
İstanbul'da karlı yolda kayan servis araçları birbirine girdi
İstanbul'da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

İstanbul'da suyun dönüşü

İstanbul'da suyun dönüşü

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Altında kritik gün!

Altında kritik gün!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi!