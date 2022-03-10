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Kremlin'den flaş Putin - Zelenskiy zirvesi açıklaması! Dünyanın beklediği görüşmede Antalya vurgusu

Ukrayna ile Rusya arasında savaş devam ederken, Kremlin'den flaş bir açıklama geldi. Rus cephesinden gelen açıklamada "Lavrov ile Kuleba Putin-Zelenskiy arasında yapılacak olası bir görüşmeyi tartışıyor" dedi.

Kremlin'den flaş Putin - Zelenskiy zirvesi açıklaması! Dünyanın beklediği görüşmede Antalya vurgusu
Ekleme: 10.03.2022 - 12:37 Güncelleme: 10.03.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Kremlin'den flaş Putin - Zelenskiy zirvesi açıklaması! Dünyanın beklediği görüşmede Antalya vurgusu
Dünya Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 15'inci gününe girilen savaşta iki ülkenin dışişleri bakanı ilk kez bir araya geldi. Türkiye'nin daveti
üzerine Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın görüştüğü sırada Kremlin cephesinden flaş bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Zelenskiy arasında yapılması planlanan görüşme ile ilgili olarak "Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenskiy arasında olası bir görüşmeyi
tartışıyor" dedi.

İşte Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar

Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenski arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenski arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor. Rusya'nın Mariupol'de çocuk hastanesini bombaladığı haberi yalan haber. Bu bir bilgi terörizmi.

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