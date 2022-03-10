İstanbul Valisi Yerlikaya AFAD’da açıkladı: Bugün 19.00 itibarıyla...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda kar yağışı ve buzlanma ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlerle ilgili bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü söyledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet müdürü yardımcıları da AFAD'daydı. Zafer Aktaş ve ekibi İstanbul'da trafiğin akışına yönelik tedbir ve çalışmaları gün boyu kontrol etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında 'Geçtiğimiz Salı günü yine burada tüm kurumlarımızın katılımlarıyla toplantımızı yaptık. Tüm tedbirlerimizi değerlendirdik ve aldık. Kar ve buzlanmaya karşı ilgili tüm kurumlarımız 24 saat esasıyla görevlerinin başındalar. Gerekli olan bütün güvenlik tedbirlerini aldık. Alınan tedbirleri büyük bir anlayışla karşılayan tüm sürücülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zorunlu olmadıkça araçlarımızla trafiğe çıkmayalım. Toplu ulaşımı kullanalım. Bugün saat 19.00 itibarıyla motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışına müsade edilmeyecektir' dedi