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: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor

İstanbul'da beklenen kar fırtınası nedeniyle kente TIR ve kamyonların girişine izin verilmiyordu. TIR kuyrukları da 8 kilometreyi bulmuştu! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda girişlere kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor
Ekleme: 10.03.2022 - 11:20 Güncelleme: 10.03.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor
Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi, saat 04.00'ten itibaren yasaklandı. Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki TEM yolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 yolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar sürücülerinin İstanbul’a geçişine izin vermedi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM yolu Şekerpınar gişelerinden itibaren 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu. Trafik, bu noktada neredeyse durma noktasına geldi. TIR ve kamyon sürücüleri, Şekerpınar gişelerinden çıkarılarak zorunlu olarak TIR ve kamyon parklarına yönlendirildi. Beklenen yoğun kar yağışına karşı TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişlerinde kar küreme araçları da hazır bekletildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." dedi.
: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor
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