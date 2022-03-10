İBB asırlık çınar ağaçlarını reklam panosu için mi kesti: Gizlemek için ağaç köklerine beton döktüler

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beşiktaş'ta İBB tarafından kesilen çınar ağaçlarının olduğu bölgeyi inceleyerek sosyal medya hesabı üzerinden de açıklamada bulundu. Ağaçların reklam panosu asmak için kesilip kesilmediği hususunun üzerinde duran Yıldırım, "Tepkiler üzerine ağacın kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış, köklerinin üzerine beton dökülmüş. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki ağaçların kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.