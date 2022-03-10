İBB asırlık çınar ağaçlarını reklam panosu için mi kesti: Gizlemek için ağaç köklerine beton döktüler
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beşiktaş'ta İBB tarafından kesilen çınar ağaçlarının olduğu bölgeyi inceleyerek sosyal medya hesabı üzerinden de açıklamada bulundu. Ağaçların reklam panosu asmak için kesilip kesilmediği hususunun üzerinde duran Yıldırım, "Tepkiler üzerine ağacın kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış, köklerinin üzerine beton dökülmüş. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki ağaçların kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, CHP'li İBB'nin asırlık çınar ağaçlarını kestiği bölgede incelemelerde bulundu.
'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Beşiktaş Çırağan Sarayı yolu üzerinde kesilen çınar ağacı köklerinin üzerine beton döküldüğünü vurgulayan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
'CHP'li İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan Sarayı yolu üzerinde yüzlerce çınar ağacı kökünden kesilmiş. Tepkiler üzerine asırlık çınar ağacının kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış. Ağaç köklerinin üzerine beton dökülmüş. CHP'li İBB yönetimi asırlık çınar ağaçlarını, cadde üzerine yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Özellikle insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki çınar ağaçlarının kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız.'