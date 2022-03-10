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Ceren Hindistan'ın evine zorla giren eski eşi Ümit Aslan'ın hapsi isteniyor!

Ceren Hindistan, 2018 yılında Ümit Aslan'dan olaylı bir şekilde ayrılmış ve "Yedi aylık hamileyken kemerle şiddet gördüm" demişti. İş insanı Ümit Aslan hakkında, beş yaşındaki kızı Arya Rima’nın annesi Ceren Hindistan’ın evine, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen zorla girdiği iddiasıyla 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 10.03.2022 - 12:14 Güncelleme: 10.03.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
İş insanı Ümit Aslan ile beş yaşındaki kızının annesi oyuncu Ceren Hindistan arasında sular durulmuyor. Aslan, ‘Wilms Tümörü’ teşhisi nedeniyle böbrek rahatsızlığı bulunan kızı Arya Rima’ya bakamadığı iddiasıyla Hindistan’a velayet davası açmıştı.

Aslan, velayetin kendisine verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise ortak velayet verilmesini istemişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, annenin velayet görevlerini ihmal ve istismar ettiğinin ispatlanamadığını belirterek, çocuğun velayetinin kesin olarak annede kalmasına karar vermişti.

ZORLA EVİNE GİRMİŞ!

Kızının velayetini kaybeden Ümit Aslan hakkında bu defa uzaklaştırma kararına rağmen Ceren Hindistan’ın evine zorla girdiği gerekçesiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Aslan’ın, Hindistan’ın çocuğunun babası olduğu, 6 Eylül 2021 tarihinde Hindistan’ın Aslan aleyhinde uzaklaştırma kararı aldırdığı, şüphelinin 6 Eylül 2021 günü saat 20:00-20:30 sıralarında oyuncunun rızası dışında evine girdiği belirtildi.

Suçlamaları inkar etmesine rağmen Ümit Aslan hakkında kamera görüntüleri dikkate alınarak, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"KONUŞURSAM SOKAĞA ADIM ATAMAZSIN"

Ceren Hindistan, geçtiğimiz yıl Aile Mahkemesi’ne başvurup, kendisi için bir ay süreyle koruma kararı ve konuşmama yasağı aldıran Ümit Aslan hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

33 yaşındaki oyuncu, "Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım. Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Merak etme senin gibi yazıp geri vites yapıp silmiyorum. Kalıyor sayfamda, istediğin zaman girip görürsün. Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey elimizde var. Ben varsayımlarla değil belgelerle hareket ederim" açıklamasını yapmıştı.

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